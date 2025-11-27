Ismael, el autor confeso del crimen de su pareja Concha en Campillos, tuvo antes un altercado con un expresidiario en el municipio

Los compañeros del presunto asesino de Campillos dicen que ya les anunció que no iría a trabajar tras el crimen

El autor confeso del crimen machista de Campillos, Ismael, había protagonizado semanas antes un incidente en el municipio malagueño con un expresidiario, un altercado en el que tuvo que intervenir la Policía Local, según señalaron fuentes del entorno vecinal.

Así lo recogen fuentes como 'Diario Sur'. Aunque no trascendió cómo terminó aquel episodio ni si derivó en actuaciones posteriores, vecinos y conocidos describen a Ismael, de 28 años, como un joven que aparecía por temporadas en el pueblo, donde trabajaba en campañas agrícolas y se dejaba ver ocasionalmente acompañado por su pareja y su familia política.

Ismael ya había advertido a sus compañeros de que no acudiría a la finca donde trabajaba

Las pesquisas sitúan el crimen el pasado miércoles 26 de noviembre en la vivienda de la víctima, Concha, en la calle Silla de Campillos. La joven se encontraba sola en la casa familiar cuando, según la investigación, Ismael se desplazó hasta allí. Ese mismo día, según testigos de su entorno laboral, ya había advertido a sus compañeros de que no acudiría a la finca donde trabajaba, un detalle que los agentes interpretan como un indicio de premeditación.

Tras la muerte de la joven de 25 años, el presunto agresor abandonó el municipio y condujo hasta Martos (Jaén), a unos 150 kilómetros. Allí, alrededor de las 13:00 horas, se presentó en el cuartel de la Guardia Civil y confesó los hechos, lo que activó de inmediato la intervención de las patrullas en Campillos. Los agentes accedieron al domicilio y confirmaron el fallecimiento de la víctima.

La comitiva judicial procedió al levantamiento del cadáver a primera hora de la tarde y el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde la autopsia deberá determinar la hora exacta y la causa de la muerte. Mientras tanto, el detenido permanece bajo custodia policial a la espera de ser puesto a disposición judicial.

Aunque tanto él como la víctima figuraban en el sistema VioGén por antecedentes con parejas anteriores, sus expedientes estaban inactivos y no existían denuncias entre ambos. El caso se suma a la lista de asesinatos machistas registrados en 2025, un año en el que, según datos oficiales, 39 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.