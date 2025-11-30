Maitena Berrueco 30 NOV 2025 - 09:00h.

Otras cuatro personas son condecoradas por poner en riesgo sus vidas para ayudar a otros

BilbaoEl pasado 18 de marzo, cuando Edwin Geovanny Castillo, de 39 años, desplegó la escalera que habitualmente usa en su trabajo para poder acceder a la ventana del primer piso de la calle Labayru de Bilbao, que en ese momento se calcinaba fruto de un voraz incendio con dos personas dentro, no pensó en otra cosa que salvarles la vida. Lo logró con el hombre de 78 años, al que consiguió sacar de aquel infierno, aunque una mujer de 73 años falleció en la vivienda.

Su heroica actuación le ha valido ser reconocido, el próximo 1 de diciembre, con la medalla al Mérito Civil que le otorga la Delegación del Gobierno en el País Vasco. Otras cuatro personas, entre ellas, un guardia civil, un bombero, un médico y una educadora, también serán reconocidas por sus valerosas actuaciones.

"Si esperamos un poco más, el señor se hubiese quemado", con esas palabras resumía el pasado mes de marzo Edwin Arrieta su prodigiosa intervención en el rescate de un anciano en Bilbao al que no dudó en sacar de su casa en llamas, gracias a la escalera que usa habitualmente en su trabajo como instalador de aires acondicionados.

Casi le cuesta la vida

Con el anciano a salvo, el improvisado rescatador entró para ayudar a la mujer, en silla de ruedas, pero el humo era tan denso y negro que le impedía ver, la llamó a gritos y creyó oir “como si alguien estuviera golpeando la pared” pero “tuve que escapar porque me asfixiaba”.

Aquel fuego que acabó con la vida de una mujer de 73 años, casi le cuesta la vida a él mismo. De hecho, inhaló humo y requirió que le administraran oxígeno, así como de una revisión médica exhaustiva tras su hazaña antes de poder volver a su vida normal.

Edwin es natural de Honduras, pero lleva 17 años residiendo en la capital vizcaína, donde trabaja instalando aires acondicionados, a pesar de que está formado como perito mercantil y contador público. A comienzos de este 2026, este inmigrante, que reniega del título de héroe, tendrá que volver a solicitar el permiso de residencia.