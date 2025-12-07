Los agentes detectaron que el coche iba muy cargado y que la parte trasera del vehículo estaba hundida

Los arrestados están acusados de un delito de robo con fuerza

BilbaoLa Ertzaintza ha detenido esta madrugada en un control en Markina-Xemein (Bizkaia) a dos hombres que transportaban en su coche más de 150 kilos de cable robado. Los arrestados están acusados de un delito de robo con fuerza en las cosas, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos han tenido lugar a las 03:10 horas de este domingo en un control de alcohol y drogas que la Ertzaintza ha establecido en la vía BI-633 a la altura de la localidad de Markina-Xemein.

Parte trasera del vehículo hundida

Dos hombres que circulaban en un turismo han sido detenidos en el control. Los agentes observaron que el coche iba muy cargado y que la parte trasera del vehículo estaba hundida.

El maletero contenía mas de 150 kilogramos de cable de telecomunicaciones cortado, herramientas para el corte del mismo, unas escaleras, así como ropa y calzado manchados de barro.

28 y 23 años

Al ser preguntados por el origen del cable, los implicados, de 28 y 33 años de edad, ha admitido haberlo sustraído de un polígono industrial cercano.

Ante estos hechos, han sido detenidos por un delito de robo con fuerza y trasladados a dependencias policiales para esclarecer la procedencia exacta del material robado. A la finalización de las diligencias policiales serán puestos a disposición judicial.