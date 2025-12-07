La víctima fue encontrada inconsciente con varias heridas sangrantes en el tórax

El hombre, que iba indocumentado, permanece ingresado con pronóstico reservado en el Hospital General de València

ValenciaEl grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga la agresión con arma blanca que un hombre ha sufrido la madrugada de este domingo en el jardín del Túria de València, y por la que permanece ingresado en el Hospital General de la ciudad.

Según han informado a EFE fuentes policiales, una persona que paseaba por el tramo III del antiguo cauce del río encontró sobre las 12:30 o 1:00 horas de este domingo a una persona inconsciente en el suelo, con heridas sangrantes en el tórax, producidas, al parecer, por un arma blanca.

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional, así como una unidad el SAMU que atendió atendió al hombre, cuya edad se desconoce, de varias heridas de arma blanca y lo trasladó al Hospital General de València, ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat.

El hombre, que iba indocumentado, permanece ingresado con pronóstico reservado, según las fuentes policiales.

El grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Valencia se ha hecho cago de la investigación, que continúa abierta, sin que por el momento se haya facilitado más información.