Machado salió de Venezuela con la ayuda de Estados Unidos, escoltadas por cazas

La líder opositora, que no puedo estar en la entrega del Nobel, participará este jueves en una serie de actos en torno a los premios

María Corina Machado ha llegado a Oslo para acudir a parte de los eventos organizados entorno al premio Nobel de la paz. No pudo recoger el galardón pero, tras 14 años sin salir de Venezuela y un año en la clandestinidad, ha llegado a Noruega. Su salida de su país es todo un desafío a Nicolás Maduro, en horas cada vez más bajas. La gran pregunta ahora es si volverá.

La líder opositora venezolana María Corina Machado salió al balcón del Grand Hotel de Oslo al grito de “¡Valiente, valiente!”. De madrugada y visiblemente cansada pero sonriente saludó a sus seguidores y cantó el himno de su país con la mano en el pecho.

Ha sido su primera aparición pública desde enero de este año. Después bajó a la calle y se acercó a las decenas de venezolanos congregados en el exterior para recibirla.

Entre móviles que la filmaban y gritos de «¡viva!», María Corina Machado se acercó a las vallas levantadas por la Policía noruega por motivos de seguridad, aunque en varias ocasiones se subió a las mismas para acercarse más a sus seguidores, darles la mano, lanzarles besos e incluso abrazarlos.

Machado no ha hablado. Tiene previsto dar una rueda de prensa este jueves, junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

La salida al balcón de Machado fue una sorpresa, ya que pocos minutos antes el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, dijo que ya no habría un encuentro con ella, porque la exdiputada quería reunirse inmediatamente con su familia, que no ha visto en dos años.

La advertencia de Donald Trump

Horas atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que no le gustaría que las autoridades venezolanas arrestaran a la líder opositora, galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

“No me gustaría que la arrestaran, no estaría contento con eso”, respondió en la Casa Blanca cuando la prensa le preguntó qué pasaría si Machado fuera detenida.

Trump dijo no saber “nada” de supuestos planes para detenerla pero apuntó que Machado “fue muy amable” al dedicarle el Nobel de la Paz cuando lo anunciaron. El republicano, quien suele reivindicar para sí mismo ese premio, apuntó que lo único que le motiva a resolver guerras es “salvar vidas” y no los galardones.

En su salida de Venezuela, Machado habría contado con la ayuda de Estados Unidos, ha explicado Luis Tovar desde Oslo. Habría salido en barco, escoltada por varios cazas norteamericanos hasta la isla de Curazao, donde habría cogido un vuelo rumbo a Noruega.

La llegada de Machado a Oslo, que lleva un año viviendo en la clandestinidad en Venezuela, se produjo con casi tres días de retraso sobre su plan inicial, debido a los problemas de salir de su país.

En Oslo fue su hija Ana Corina Sosa, quien pronunció el jueves en nombre de su madre el discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz. Allí estaban también sus dos hijos, su hermana y su madre, Corina Parisca.

¿Volverá María Corina a Venezuela?

De acuerdo con The Wall Street Journal, la visita a Oslo podría obligar a Machado a exiliarse para evitar que la arrestara el Gobierno de Nicolás Maduro.

Machado, sin embargo, ha expresado en alguna ocasión su intención de regresar “muy pronto” a su país.

Ana Corina Sosa, que leyó el discurso de su madre, aseguró que Venezuela “volverá a respirar”. “Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente”, pronunció Sosa desde el estrado del Ayuntamiento de Oslo, tras afirmar que “en unas horas” podrá abrazar a su madre después de dos años.