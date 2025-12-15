La víctima, que sufrió un fuerte golpe en la cabeza y diversas magulladuras en otras partes del cuerpo, fue encontrada semiinconsciente cerca de la Facultad de Farmacia

De acuerdo con las primeras decisiones judiciales, dos de los menores fueron internados, mientras que a los otros cinco se les impusieron órdenes de alejamiento

VitoriaUn joven de 19 años permanece ingresado en el hospital Txagorritxu de Vitoria con graves lesiones, tras ser víctima de una agresión múltiple el pasado sábado 13 de diciembre. La víctima, que sufrió un fuerte golpe en la cabeza y diversas magulladuras en otras partes del cuerpo, fue encontrada semiinconsciente cerca de la Facultad de Farmacia, en el Campus de Álava. La policía localizó rápidamente a los agresores, quienes, según los testimonios de testigos, se habrían jactado del ataque en las inmediaciones del campus.

El incidente ocurrió sobre las 19:00 horas, cuando el joven de 19 años acordó encontrarse con un grupo de menores para resolver algún conflicto previo, aunque las circunstancias exactas siguen siendo objeto de investigación. En un giro inesperado, el joven se enfrentó a un grupo de alrededor de diez adolescentes, lo que rápidamente generó una situación de clara desventaja. Fuentes de la Policía Local informan que los menores agredieron brutalmente al joven, dándole patadas en la cabeza y en el cuerpo con una violencia desmesurada.

Lo que sorprendió aún más a los agentes fue la intensidad de la agresión. Al parecer, los agresores no solo golpearon al joven, sino que lo dejaron abandonado en el suelo, semiinconsciente, sin mostrar ningún tipo de remordimiento. Tras el ataque, el grupo de adolescentes se marchó hacia otra zona cercana al lugar de los acontecimientos.

Rápida intervención de la Policía Local

La policía fue alertada del incidente por varios testigos que presenciaron la agresión. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron al joven tendido en el suelo, aún consciente, y con evidentes signos de haber sido brutalmente golpeado. Pese a su estado, logró proporcionar algunos detalles a los agentes antes de perder el conocimiento. El joven fue trasladado de urgencia al hospital Txagorritxu, donde ingresó con un pronóstico grave debido a las lesiones sufridas.

La policía inició de inmediato la búsqueda de los agresores, que ya se sospechaba que eran adolescentes. Gracias a las descripciones dadas, los agentes lograron localizar a un grupo de jóvenes en las inmediaciones del campus. Tras una intervención rápida, se realizaron las primeras identificaciones y, al menos uno de los sospechosos, fue detenido en ese momento.

La juventud de los agresores y las amenazas posteriores

El caso ha destacado especialmente por la juventud de los agresores. Varios de ellos aún no han alcanzado la mayoría de edad y algunos son incluso inimputables, como el menor de 13 años que se considera uno de los principales agresores y que, según las autoridades, pudo haber liderado el ataque. Este menor fue inmediatamente entregado a sus padres tras su identificación.

Lo que agravó aún más la situación fueron las amenazas que los agresores lanzaron a los testigos a través de las redes sociales. Tras ser identificados, varios de los involucrados comenzaron a acosar y amenazar a los testigos que habían hablado con la policía, publicando mensajes como «te vas a enterar» y «vamos a ir a por ti». Ante esta situación, la Policía Local actuó rápidamente, localizando a los responsables de las amenazas y registrando tres detenciones, incluido el menor de 13 años, y cuatro investigaciones adicionales.

Medidas judiciales y órdenes de alejamiento

El domingo 14 de diciembre, los adolescentes fueron citados por la Fiscalía de Menores bajo los cargos iniciales de agresión y amenazas. De acuerdo con las primeras decisiones judiciales, dos de los menores fueron internados en centros de internamiento para menores, mientras que a los otros cinco se les impusieron órdenes de alejamiento y comunicación con la víctima. En consecuencia, algunos de los involucrados no podrán acercarse ni comunicarse con el joven de 19 años ni con los testigos del ataque.

La evolución de las lesiones del joven será determinante para la resolución final del caso y la fijación de las consecuencias judiciales para los menores imputables. Por su parte, el menor de 13 años, que se considera inimputable, no enfrentará cargos por el ataque, aunque se prevé que se tomen otras medidas de protección para él.