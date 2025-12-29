La joven de 23 años faltaba de su domicilio en San Sebastián desde el pasado 24 de diciembre

La Ertzaintza abrió diligencias e inició una investigación para tratar de localizar a la joven

San SebastiánAmaia, la joven de 23 años que faltaba de su domicilio en San Sebastián desde el pasado 24 de diciembre, día de nochebuena, ha sido localizada y se encuentra en "buen estado", según ha informado 'Vost.Euskadi'.

Este pasado sábado, Vost Euskadi, entidad colaboradora de 112 SOS Deiak, solicitó la colaboración ciudadana para hallar a la joven, de nombre Amaia, a través de un aviso en redes sociales.

Ya ha sido localizada

La Ertzaintza abrió diligencias e inició una investigación para tratar de localizar a la joven que, en el momento de su desaparición, vestía un pantalón negro, jersey rojo, chaquetón negro y utilizaba unos auriculares de color verde.

Según ha indicado 'Vost.Euskadi', ya ha sido localizada: "Amaia la joven desaparecida el día 24 de diciembre en Donostia, ha sido localizada con vida y se encuentra en buen estado", comparten.