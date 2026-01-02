El turismo sospechoso fue interceptado poco después por agentes de la Ertzaintza cuando transitaba por la carretera GI-636

Un conductor de 38 años fue detenido en la localidad guipuzcoana de Lezo durante la noche de este pasado jueves tras intentar atropellar a una persona con la que había tenido un altercado.

Según ha detallado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos sucedieron pasada la medianoche del jueves. Al parecer, la víctima es trabajador de un establecimiento hostelero con el que el arrestado había tenido un altercado.

La declaración del denunciante afirma que había tenido un altercado con el sospechoso en el establecimiento y, tras hacerle abandonar el local y una vez en el exterior, intentó atropellarlo con su coche en tres ocasiones, resultando ileso.

El turismo sospechoso fue interceptado poco después por agentes de la Ertzaintza cuando transitaba por la carretera GI-636 y, tras confirmarse que esa persona era la autora del intento de atropello, se procedió a su arresto y a su traslado a dependencias policiales. El detenido, de 38 años, ha sido puesto este viernes a disposición judicial.