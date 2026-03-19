Patricia Martínez 19 MAR 2026 - 04:30h.

Los investigadores han constatado la presencia de varios ejemplares de pez globo, propios de aguas mucho más cáidas

Las especies marítimas que corren peligro por el aumento de temperaturas en el Mediterráneo: "A los 30 grados se mueren"

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VigoLas frías aguas atlánticas son cada vez menos frías. Algo que se constata cada año con la subida de unas temperaturas tradicionalmente frías de las aguas de las Rías Baixas, que han ido aumentado grado a grado en los últimos años, en toda la costa.

Y esto implicaba hasta ahora una biodiversidad marina donde abundaban las especies propias de aguas frías, pero con la subida de la temperatura, llegan también nuevos habitantes. Así, los investigadores han encontrado visitantes en las rías gallegas en que hasta ahora no había surcado estas aguas, como es el pez globo.

Esta presencia que podría quedarse en un dato meramente anecdótico esconde un indicador claro, una posible tropicalización está más cerca de lo que parece, y es una de las consecuencias más visibles del cambio climático. Así lo han constatado los investigadores gallegos, que han documentado la presencia de estos exóticos peces en las rías gallegas.

Un equipo de científicos del Centro de Investigación Marina (CIM) de la Universidad de Vigo ha participado en un trabajo liderado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) en el que se han documentado dos nuevos registros de peces globo en aguas gallegas y donde los expertos alertan sobre la tropicalización del mar.

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Especies propias de aguas más templadas se expanden hacia el norte

El estudio, en el que también colaboró el Grupo para el Estudio del Medio Marino (GEMM) y el Aquarium Finisterrae, revisa por primera vez a diversidad de peces de la orden Tetraodontiformes en España (un grupo que incluye pescados globo, pescados luna y pescados cerdo) y confirma la expansión hacia el norte de especies típicas de aguas tropicales debido al calentamiento del océano y a la progresiva tropicalización de los ecosistemas marinos.

La investigación, que acaba de ser publicada en la revista Fishes, analiza la distribución de estas especies en las aguas españolas y describe nuevos registros en Galicia del tamboril verde (Sphoeroides pachygaster) y el tamboril de tierra (Ephippion guttifer), dos tipos de peces globo muy poco frecuentes en esta zona. Los ejemplares se capturaron frente a la Costa da Vela, en O Morrazo, en 2021 y en la ría de Pontevedra el año pasado.

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Rafael Bañón, biólogo del IEO explica que estas apariciones son “capturas puntuales de ejemplares raros”. En el caso de los dos peces globo detectados en aguas gallegas, “son muy raros aquí en Galicia, porque son habituales de latitudes más del sur, de zonas más cálidas, y por eso llama mucho la atención cuando los capturan” explica el investigador.

El calentamiento de las aguas está difuminando las fronteras térmicas marinas

“Son propios de aguas tropicales y ese es uno de los síntomas del cambio climático”, advierte Bañón. “Uno de los efectos más visibles es el desplazamiento de las especies hacia el norte”. Algunas de estas especies suben desde zonas más del sur, y algunas acaban por adaptarse al entorno “e incluso se reproducen”, añade. El fenómeno no solo sucede con especies marinas, si no con más animales, y lleva ocurriendo los últimos 30 años. El pez globo es una de esas más de 30 especies nuevas que se han detectado estos años.

Como ha explicado Rafael Bañón, el progresivo calentamiento de las aguas oceánicas está difuminando las fronteras térmicas marinas y esto permite que especies que tienen como origen las aguas tropicales y subtropicales encuentren ahora en las aguas atlánticas de la costa galleta unas temperaturas lo suficientemente confortable no solo para sobrevivir, sino incluso también para intentar expandir su territorio.

“El peligro es que interactúen con las especies nativas, pero para eso tendría que haber más ejemplares, es un fenómeno lento, esto no pasa de un día para otro, van llegando poco a poco y algunas de ellas se quedan más tiempo que otras, si encuentran un hábitat donde encajen bien”, detalla Bañón.

Especies tóxicas con venta prohibida en la UE

Algunas especies de pez globo contienen toxinas como la tetrodotoxina, una de las neurotoxinas naturales más potentes conocidas. Aunque el riesgo en España es bajo, ya que estas especies no se comercializan y su venta está prohibida en la Unión Europea, el trabajo publicado ahora advierte de que en caso de que se detecte un aumento de su presencia, se hará necesario reforzar el seguimiento científico y la identificación de especies si son potencialmente tóxicas.