Maitena Berrueco 22 ENE 2026 - 12:20h.

El desmontaje del andamio se realizará este jueves y los vecinos ya pueden entrar y salir con normalidad

BilbaoEncerrados en sus domicilios hasta nuevo aviso. Así han permanecido los residentes de cinco portales de la calle Landaburu de la localidad vizcaína de Barakaldo, por culpa de un andamio que ponía en peligro su seguridad, la estructura se descolgó como consecuencia del fuerte viento que azotó ayer la zona y aunque estaba asegurado terminó torciéndose sobre uno de sus costados. Este jueves por la mañana el Ayuntamiento de Barakaldo ha dado por concluido el confinamiento de los vecinos afectados.

A las siete de la mañana, una de las vecinas del número 7 llamaba a la Policía Local del municipio fabril para que la custodiaran a la salida del portal ya que debía acompañar a su nieto a la escuela. Esa era una de las consignas establecidas durante el encierro forzoso de estos vecinos: “La policía municipal organizará las entradas a las viviendas de los usuarios de las mismas, la cual avisara a los bomberos para garantizar a las personas el poder entrar a sus casas”. Poco después y tras inspeccionar la estructura, los técnicos municipales han comunicado que se levantaba el confinamiento. El andamio será desmontado durante la mañana de hoy.

La intranquilidad había cundido entre los vecinos de los portales 3,5,7,9 y 11 ante “el riesgo inminente de desplome” del andamio-montacargas instalado en la fachada del edificio. Sin embargo, el Ayuntamiento ya ha comunicado a los afectados que se levanta el confinamiento aunque los agentes seguirán presentes en la zona, sobre todo, para coordinar que la salida y entrada de vecinos del portal más próximo al andamio, los del número 9, puedan acceder al interior o salir a la calle sin riesgos y de forma coordinada con los trabajadores que se encuentran en el lugar asegurando la estructura.

El fuerte viento sur sacudió este miércoles 21 Euskadi, con rachas que llegaron a alcanzar los 140 kilómetros por hora, provocando numerosas incidencias. El vendaval dificultó, entre otras cosas, el despegue y aterrizaje de varios vuelos en Loiu y provocó la caída de árboles y de otros elementos, como la barandilla de un balcón. Sin embargo, el incidente más grave ha sido este de Barakaldo por el riesgo de desplome de la estructura de gran envergadura. Un susto que aun tardara un tiempo en pasársele a los vecinos.