Un chorro polar llega a España tras la borrasca Harry: traerá más lluvias, nieve y viento desde Groenlandia

Tras el paso de la borrasca Harry, el territorio peninsular quedará marcado por una gran inestabilidad que se prolongará durante el resto de la semana

Una borrasca atlántica cruza la península y trae un ambiente muy invernal: A Coruña registrará olas de hasta nueve metros

La borrasca Harry alcanzó este martes su fase más adversa en el tercio oriental peninsular y Baleares, trayendo al territorio peninsular "lluvias persistentes, temporal marítimo y nevadas en zonas de montaña", especialmente en Cataluña y Girona, según indicaba la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A partir de este miércoles, el sistema se retirará hacia el Mediterráneo pero, lejos de estabilizarse, la atmósfera dará paso a una nueva fase de marcada inestabilidad que se prolongará durante el resto de la semana, según los principales modelos meteorológicos.

Frentes y borrascas activas en la Península Ibérica

Desde este 21 de enero, la atención se trasladará al Atlántico. Según el climatólogo Samuel Biener, de Meteored, el "chorro polar discurrirá más al sur de lo que es habitual", como consecuencia de un bloqueo anticiclónico entre Groenlandia y Escandinavia, canalizando una sucesión de frentes y borrascas muy activas hacia la Península Ibérica. Este "pasillo" abierto desde el Atlántico norte favorecerá precipitaciones generalizadas, especialmente en el oeste y norte del país.

El primer frente atlántico llega este miércoles, con lluvias localmente intensas en Galicia, que se extenderán progresivamente al Cantábrico, Castilla y León y otras zonas del interior. En el oeste gallego, las precipitaciones podrán ser persistentes, mientras que en el resto del país tendrán un carácter más intermitente, aunque sin descartar chubascos localmente fuertes.

Durante el conjunto de la semana, Meteored señala que los acumulados podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en amplias zonas de Galicia, el oeste del Sistema Central, el entorno del Estrecho y el nordeste de Cataluña. La Aemet ya ha activado varios avisos naranjas por este motivo. En cambio, el sureste peninsular y sectores del valle del Ebro quedarían más al margen de los mayores registros, aunque no completamente al margen de las lluvias.

La nieve seguirá muy presente en los sistemas montañosos. La cota se situará de forma general entre los 1.000 y 1.500 metros, con nevadas significativas en Pirineos, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Central y el Ibérico. Según las previsiones actuales, los espesores semanales podrían alcanzar o superar los 40–50 centímetros en las sierras del noroeste y del centro, mientras que en Sierra Nevada rondarían los 30 centímetros.

La borrasca Harry además dejará precipitaciones en zonas del archipiélago y de la fachada oriental peninsular, y que serán abundantes en el cabo de la Nao, en la Comunidad Valenciana, aunque el temporal tenderá ya a alejarse por el Mediterráneo.

Por el contrario, serán probables las precipitaciones persistentes y localmente fuertes al otro lado del país; Galicia está en alerta roja por peligro extraordinario en el litoral de A Coruña por olas de hasta 9 metros; y también lloverá con intensidad en zonas de Cádiz.

Qué es un chorro polar

El chorro polar o jet stream, es una corriente de vientos muy intensos que circula a gran altura en la atmósfera, a unos 9.000–12.000 metros, y que separa el aire frío de origen polar del aire más templado de latitudes medias. Su posición y ondulaciones actúan como una auténtica "autopista" para las borrascas, determinando por dónde se desplazan los frentes y dónde se concentran las lluvias, el viento o las nevadas más importantes.

Cuando el chorro polar se desplaza hacia el sur, como se informa que ocurrirá esta semana según los modelos, este permite que masas de aire frío procedentes de regiones árticas o groenlandesas alcancen latitudes más bajas. Este descenso favorece una atmósfera más inestable, con borrascas más profundas y activas, un aumento de las precipitaciones y un mayor riesgo de temporales, además de un descenso térmico y nevadas a cotas más bajas tras el paso de los frentes.

La borrasca Ingrid llega a España

Una nueva borrasca de alto impacto llamada Ingrid, afectará al país a partir del viernes y causará un intenso temporal marítimo, vientos fuertes, lluvias abundantes y, además, nevadas en cotas bajas en amplias zonas de la península.

La nueva borrasca ha sido nombrada por los servicios meteorológicos portugueses, según ha informado este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la red social X.

La autoridad meteorológica recomienda a la población consultar los avisos en su web y aplicaciones móviles para estar al corriente de las alertas.

Ingrid azotará a buena parte del país, después de que la borrasca Harry, también de alto impacto, haya sacudido al Mediterráneo desde el lunes con lluvias torrenciales que han provocado grandes inundaciones sobre todo en Girona, además de fuerte viento y oleaje en el área mediterránea y nevadas en zonas del interior.