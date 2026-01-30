El examen de la autopsia preliminar entregado al juzgado de Sueca señala ensañamiento con la víctima

La "extraña" actitud del asesino confeso de Álex en la cárcel, bajo el protocolo antisuicidios: “Ya he dicho todo lo que tenía que decir”

ValenciaEl municipio de Sueca permanece incrédulo ante el terrible asesinato del pequeño Álex de 13 años a manos del padre de su amigo y compañero de instituto. Mientras las investigaciones avanzan se van conociendo más detalles sobre el crimen.

El examen de la autopsia preliminar entregado al juzgado de Sueca determina que el menor murió tras serle asestadas numerosas puñaladas, una de ellas mortal, por una persona adulta. Además, de numerosos golpes sufridos, lo que implica el ensañamiento del agresor con la víctima, recoge Las Provincias.

El juez de Sueca acordó el pasado martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Juan Francisco quien permanece bajo el protocolo antisuicidios en la cárcel de Picassent.

El asesino confeso queda investigado en una causa abierta por un delito de asesinato, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Pidió ser engrilletado

El detenido, de 48 años de edad, se presentó la tarde del pasado sábado en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca, nervioso y agitado, con manchas de sangre en la camiseta, pidió ser engrilletado y confesó que había matado al menor, que se encontraba en su vivienda.

En su primera declaración, manifestó a los agentes que, en un momento dado y sin motivo aparente, agredió al menor, amigo de su hijo.

El hombre entregó las llaves su casa a los agentes que acudieron a la vivienda y encontraron a la víctima en el suelo del baño, tumbado boca arriba y rodeado de sangre.

El detenido afirmó asimismo a los agentes en su primera declaración en el cuartel que había tenido problemas judiciales y con la custodia de su hijo.

Aunque más tarde señaló a su exmujer y la culpabilizó de sus actitudes, muestra de la obsesión enfermiza que este tenía sobre ella. “Yo no soy así, al final tu madre ha conseguido que me vuelva loco”, le dijo a su hijo tras cometer el asesinato.

Bibliotecario de 48 años, sin ninguna patología mental diagnosticada, con casos de posibles trastornos del espectro autista en la familia, había llegado a estar en el sistema VioGén. Lo reveló la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, quien, tras conocerse el crimen, y en declaraciones a los medios de comunicación, señaló: “Hubo una activación en el sistema VioGén en años anteriores, y que estaba desactivada”.