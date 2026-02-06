Redacción Euskadi 06 FEB 2026 - 12:22h.

Iker Arana denunció haber perdido un testículo por el disparo de un ertzaina en el desalojo de un gaztetxe, en Bilbao

Así es la historia de autogestión de los gaztetxes vascos: ocupación y desalojos de estos centros sociales en el País Vasco

BilbaoEl joven Iker Arana denunció haber perdido un testículo tras ser disparado por agentes de la Ertzaintza en el desalojo del Gaztetxe Etxarri de Bilbao. Diez meses después y ante el anuncio del abogado, del agente investigado por el disparo y que presuntamente provocó las lesiones, de pedir el archivo del caso, la plataforma Justizia Aranarentzat ha hecho público un vídeo que muestra lo que ocurrió a principios de abril del año pasado y que parece desmentir la versión del investigado. Otros casos en los que el impacto de pelotas de foam lanzadas por la Ertzaintza han provocado heridos.

Los hechos ocurrieron el 3 de abril de 2025, cuando durante el transcurso del desalojo del gaztetxe Etxarri de Rekalde (Bilbao), el bilbaino Iker Arana recibió el impacto de una bala de foam, disparada por la Ertzaintza. Aquello le provocó según denunció que le tuvieran que extirpar un testículo.

El abogado del ertzaina investigado por estos hechos anunció que iban a solicitar el archivo de la causa al juzgado de instrucción. En respuesta a esta declaración de intenciones la plataforma Justizia Aranarentzat (Justicia para Arana) ha hecho público el vídeo que parece contradecir la versión de los ertzainas.

Las imágenes que muestran lo que ocurrió

En las imágenes difundidas se aprecia que la situación frente al gaztetxe Etxarri era de aparente tranquilidad cuando se produjo un primer disparo que varias personas recriminaron a los agentes allí presentes. En el vídeo, Iker se acerca con los brazos en alto y sin lanzar, como habían apuntado los ertzainas, ningún tipo de objeto a varios metros de distancia del cordón de seguridad.

En ese momento, un ertzaina vuelve a disparar y alcanza a Iker Arana en la entrepierna: “La fractura de un testículo, tal y como aparece en el informe médico elaborado aquella misma noche en el hospital de Basurto, fue causada por la bala de foam disparada por la Ertzaintza”, asegura la plataforma.

El vídeo parece contradecir la versión del ertzaina investigado, otros dos agentes que han testificado como testigos y el propio abogado del policía. Según ellos, es “imposible” que la bala de foam causara la pérdida de un testículo desde aquella distancia, por lo que alegaron que el joven se saltó el cordón de seguridad.