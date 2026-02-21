Redacción Euskadi Agencia EFE 21 FEB 2026 - 20:13h.

Los hechos ocurrieron a las 19:40 horas en la Gran Vía Diego López de Haro de Bilbao en Vizcaya

El implicado, de 61 años, "propinó un tortazo a un joven de 24 años", según ha precisado la Ertzaintza

Compartir







BilbaoUn hombre de 61 años fue identificado este 20 de febrero presuntamente por agredir a un gestor provincial de Vox durante la celebración de una mesa informativa del partido en un acto en Bilbao (Vizcaya).

Según ha descrito la Ertzaintza en un comunicado, el varón "propinó un tortazo en la cara a un joven de 24 años, ambos de nacionalidad española. Se encontraban en la Gran Vía Diego López de Haro.

Los hechos ocurrieron a las 19:40 horas concretamente, tal y como ha especificado Vox en una nota hecha pública. En ella indican que Félix Esteve, el afectado, resultó herido tras irrumpir en la carpa un individuo.

"Profiriendo insultos y amenazas contra militantes y simpatizantes del partido, continúan relatando, "el desconocido, sin mediar palabra", se dirigió "en actitud violenta" a quienes allí estaban.

PUEDE INTERESARTE Detenido un joven por apuñalar hasta diez veces con un cuchillo a su abuelo y a su padre en Palma

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Intentó golpear a uno de ellos, algo que consiguió impedir" el gestor vizcaíno de Vox interponiéndose entre ambos. En ese momento se produjo un forcejeo durante el cual Esteve recibió un puñetazo en el pecho, que le provocó una fuerte contusión.

También presenta lesiones en manos y brazos, según recoge el comunicado de redes sociales, que adjunta un vídeo de lo sucedido en esos instantes de tensión en el lugar.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"La actuación de los agentes no fue todo lo rápida que cabría esperar"

Una vez identificado el agresor, el gestor de Vox en Vizcaya decidió continuar con un acto que "hasta ese momento se había desarrollado con absoluta normalidad y sin incidentes de ningún tipo".

Posteriormente, fue atendido en Urgencias del hospital de Cruces. Vox ha anunciado que Félix Esteve "denunciará lo sucedido ante las autoridades competentes en los próximos días".

Esteve ha manifestado que este tipo de acciones contra las mesas informativas que organiza la formación que dirige Santiago Abascal "están íntimamente ligadas a la incitación a la violencia contra Vox por parte de la mayoría de los partidos políticos vascos, incluso desde las propias administraciones públicas".

"Es cierto que el ambiente político caldeado por partidos como PNV y EH Bildu aconseja que siempre estemos protegidos por la Ertzaintza, algo que agradecemos profundamente, aunque en esta ocasión la actuación de los agentes no fuera todo lo rápida y contundente que cabría esperar", ha lamentado.