Llega al cine 'El 47', el autobús secuestrado como lucha vecinal que puso a Torre Baró en el mapa de Barcelona

BilbaoEl barrio bilbaíno de Masustegui acaba de estrenar un funicular que salvará los enormes desniveles de uno de los barrios más altos de la capital vizcaína. Un barrio con espíritu de pueblo, levantado por sus propios vecinos, muchos de ellos gallegos, a mediados del siglo XX. La nueva infraestructura viene a dar respuesta a una histórica demanda vecinal: hacer su barrio más accesible y conectarlo al resto de la ciudad.

Masustegui es probablemente uno de los barrios más desconocidos de ‘el botxo’. Sus casas desordenadas y casi apiñadas en la ladera del monte Kobetas disfrutan de unas espectaculares vistas, pero también de una más que compleja orografía.

De hecho, al igual que en la película ‘El 47’ de Marcel Barrera, donde se narra la historia del conductor que secuestró un autobús para demostrar que era posible una conexión entre Barcelona y Torre Baró; en esta zona de Bilbao protagonizaron su propio ‘El 47’, aunque tal vez debería llamarse ‘El 58’, porque ese es el número de la línea regular que llega al barrio, después de que en 1984 los vecinos de Betolaza secuestraran otro autobús.

El barrio más alto y desconocido

42 años después de aquella acción de protesta vecinal, Masustegui estrena un funicular para salvar un desnivel que ahora solo podía hacerse a pie subiendo “escaleras y rampas de gran pendiente”, poco accesibles para muchos de los residentes. En nuevo ascensor inclinado, con capacidad para 25 pasajeros y que recorre más de 90,48 metros lineales y salva un desnivel de 49,86 metros de altura, “conecta la parte baja de Masustegi Estrata, en el entorno del aparcamiento situado tras los portales 37, 39 y 41, con la parte superior del barrio, junto a los números 111 y 113”, explican fuentes municipales. El nuevo funicular se mueve a una velocidad de 1,6 metros por segundo y cuenta con dos paradas.

Las obras han durado más de dos años, condicionadas por la compleja orografía y ha requerido de una inversión municipal de 4.694.186 euros. Además, la construcción del ascensor de Masustegui ha contado con financiación europea. En concreto, un importe subvencionado de 3.491.543,31, en el marco del Programa de Ayudas a Municipios para la Implantación de Zonas de Bajas Emisiones y la Transformación Digital y Sostenible del Transporte Urbano, impulsado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea.

Con este nuevo ascensor, Bilbao cuenta ya con 81 elementos mecánicos en funcionamiento en la ciudad, entre ascensores, rampas y escaleras, a los que en breve se sumarán seis más: el que se ubica entre la Plaza de la Cantera y la calle Concepción en San Francisco; otro en el barrio de San Joaquín, en Bolueta; uno más entre Bolueta y Txurdinaga; y otros tres en el barrio de Zurbaranbarri. Esta actuación “es un ejemplo del compromiso del Ayuntamiento con una ciudad más accesible, en la que la orografía no sea una barrera para el día a día de las personas”, ha destacado el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.