El 'funi' de Bilbao recorre en apenas 3 minutos los 226 metros de desnivel en un recorrido de 770 metros

BilbaoA muchos bilbaínos la noticia del descarrilamiento, este miércoles 3 por la tarde, del funicular del Elevador de la Gloria en Lisboa, que ha dejado 17 personas muertas y al menos 23 heridos, les ha recordado el grave accidente que sufrió el funicular bilbaíno en 1976.

En aquella ocasión, la tragedia no ocasionó víctimas mortales, pero sí seis personas heridas, cinco de ellas de gravedad. Durante los trabajos de sustitución del cable tractor del Funicular de Artxanda, un coche se soltó y se precipitó sin control, con un trabajador dentro, hasta chocar contra otra cabina que se encontraba en la terminal inferior. El impacto fue tan tremendo que los dos vehículos quedaron reducidos a añicos y milagrosamente, el trabajador, que no logró salir a tiempo, fue encontrado con vida entre los escombros.

Las circunstancias de aquel fatídico accidente, el más grave registrado hasta la fecha en la capital vizcaína, nada tienen que ver con lo ocurrido en el reciente siniestro de Lisboa. Sin embargo, ha puesto en primera plana a estos medios de transporte que utiliza cables de acero para mover dos vagones sobre rieles en pendientes pronunciadas, al igual que un tren.

110 años de historia

El ‘funi’, como se le conoce cariñosamente en Bilbao al Funicular de Artxanda, se inauguró en 1915. Cada 15 minutos, los convoyes permiten a vecinos y turistas subir o bajar del monte Artxanda, en apenas 3 minutos. Ese es el tiempo que le cuesta al funicular bilbaíno salvar los 226 metros de desnivel en un recorrido de 770 metros. En la cima del monte Artxanda, hay un mirador que ofrece unas vistas únicas de la ciudad.

De lunes a sábado, el horario de funcionamiento del funicular abarca desde las 7.15 horas de la mañana a las 22.00 h. Los domingos y festivos de 8.15 a 22.00 h. De junio a septiembre, incluidos, el servicio se prolonga hasta las 23.00 h los viernes, sábados y vísperas de festivos. Durante las fiestas de Bilbao hasta las 00:00 h. Los convoyes salen cada cuarto de hora. La estación de acceso (Plaza del Funicular, s/n) se encuentra a 10 minutos a pie del edificio del Ayuntamiento.

A lo largo de toda su historia, este medio de transporte ha sufrido algunos percances. El primero, el bombardeo que en 1937 inutilizó las vías y destruyó la estación superior. El más grave, el fatídico accidente de 1976, que obligó a paralizar el servicio y trabajar durante los siete siguientes años para estrenar, entre otras cosas, nuevos sistemas de seguridad. La última fueron las inundaciones de 1983, aunque en aquella ocasión, el cierre solo duro unos meses.