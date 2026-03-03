Maitena Berrueco 03 MAR 2026 - 19:30h.

Osakidetza enviará un SMS oficial desde el miércoles 4 para facilitar el acceso al formulario de consentimiento

BilbaoLa aplicación de mensajería instantánea WhatsApp es la más utilizada en el mundo, prácticamente todo aquel que tiene un smartphone lo utiliza para enviar y recibir mensajes de texto, de voz o vídeos, tanto de forma privada como a través de grupos. Aprovechando las ventajas de esta App, Osakidetza pretende empezar a formar parte del listado de contactos de los vascos en su WhatsApp y enviar de esta manera información sanitaria útil: avisos, recordatorios, campañas o recomendaciones de interés sanitario. Eso sí, nunca datos personales ni clínicos de los pacientes.

Pero, curiosamente, para abrir la puerta a que Osakidetza nos envíe mensajes vía WhatsApp previamente habrá que dar nuestro consentimiento vía, el cada vez más en desuso, SMS. Sí, la Sanidad vasca enviará desde este miércoles un mensaje de texto oficial a los ciudadanos del País Vasco para facilitar un enlace directo al formulario y así facilitar el trámite al acceso al formulario de consentimiento. Un formulario que también estará disponible en la web oficial de Osakidetza o llamando por teléfono al 945 00 65 00, donde un sistema automático guía paso a paso durante el proceso.

El objetivo de Salud es aprovechar las ventajas de la mensajería instantánea y ofrecer a los pacientes una vía sencilla, cercana y accesible de información sanitaria. Los mensajes enviados por WhatsApp serán exclusivamente informativos y tratarán sobre temas generales de salud o avisos de interés público. En ningún caso se incluirán datos personales ni clínicos.

Cuidado con las estafas

El miércoles 4 de marzo es el día en el que Osakidetza empezará a enviar esos SMS informativos. Eso sí, las autoridades sanitarias advierten de que en caso de recibir otros mensajes con apariencia similar, que soliciten datos personales o incluyan enlaces no oficiales, se recomienda no interactuar con ellos. Podría tratarse de una estafa.

Esta actuación, ya en marcha, forma parte del Plan de Gestión y Objetivos de Atención Primaria 2026 y está alineada con los compromisos del Pacto Vasco de Salud, que buscan fortalecer la atención primaria y mejorar la comunicación con la ciudadanía a través de canales digitales seguros y accesibles para todos. Así, Osakidetza avanza en su proceso de transformación digital, ofreciendo una vía sencilla, cercana y accesible para mantener informada a la ciudadanía, sin necesidad de descargar nuevas aplicaciones y mediante una herramienta integrada en el día a día de gran parte de la población, como es el canal WhatsApp.