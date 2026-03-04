Carlos Plá Valencia, 04 MAR 2026 - 05:30h.

La iniciativa combina conocimientos prácticos de cocina con conocimientos básicos para mejorar su alimentación, de esta forma consiguen mejorar la asistencia y la autoestima del alumnado

Eliel y Ainhoa: así pasaron del abandono escolar a tener una segunda oportunidad para triunfar

Compartir







Con una pequeña cocina eléctrica, un horno y utensilios y menaje proporcionados por el AMPA, 24 alumnos del IES Peset Aleixandre de Paterna (Valencia) aprenden a elaborar recetas más saludables y sostenibles para mejorar su alimentación con una cocinera profesional.

El proyecto “Emergencia Climática sobre la mesa”, organizado por la ONG Justicia Alimentaria, ofrece talleres de cocina dirigidos a alumnos vulnerables en riesgo de abandono escolar. "Esta propuesta curricular se basa en actividades muy manipulativas, en las que los estudiantes están en contacto con los alimentos y no incluye tanta teoría", explica Marta Herrero, responsable del taller de Justicia Alimentaria.

Esta experiencia piloto se incluye dentro del Programa de Aula Compartida de la Generalitat Valenciana y combina aprendizaje práctico y conocimientos básicos para la vida de los estudiantes. "Este programa no tiene un contenido curricular y buscamos formaciones más prácticas que sean de interés para estos alumnos que sufren de inadaptación escolar y sobre los que hay una baja expectativa que puedan finalizar sus estudios", explica Pablo Cuenca, responsable de la asignatura.

Fomentar la asistencia y mejorar la autoestima

Con esta asignatura, el centro busca fomentar la asistencia al instituto de estos alumnos y mejorar su autoestima, además de ofrecerles hábitos saludables. "Los estudiantes están contentos con la actividad, la reciben muy bien porque es algo muy práctico. Tienen la oportunidad de ofrecer las recetas que elaboran a profesores y personal del centro, de esta forma se pone en valor el trabajo que hacen y se convierten en un ejemplo positivo dentro del instituto, algo a lo que no están acostumbrados. De esta forma, obtienen plus de autoestima al llevar a cabo una actividad que interesa al resto del alumnado, que tampoco es habitual en estos grupos", señala el docente, que explica que "aprenden diferentes técnicas de cocina y como llevar una alimentación más saludable y sostenible".

PUEDE INTERESARTE Los alumnos acusados de violar a una compañera en Valencia regresan al instituto del que fueron expulsados tras marcharse ella a otro centro

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El éxito del proyecto ha llevado estos talleres de cocina y alimentación saludable a otros centros de la Comunidad Valenciana, como el IES La Serranía de Villar del Arzobispo, el IES Benaguasil, el IES Enric Valor de Picanya y el IES Serra d’Irta de Alcalà de Xivert, y cuenta con subvención de la Generalitat Valenciana.