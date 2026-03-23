Redacción Euskadi 23 MAR 2026 - 04:31h.

El tributo por pernoctar en los agroturismos será más barato: de 0,5 a 1,25 euros por persona

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San SebastiánLa tasa turística empezará a cobrarse en Euskadi a partir del 1 de enero de 2027. El futuro nuevo tributo va tomando forma y las tres diputaciones vascas han pactado un calendario común y han introducido tarifas más bajas para agroturismos. Las tres provincias se centran ahora en redactar las normas forales que regularán el impuesto, han pactado un calendario que contempla que la normativa se pueda aprobar este verano y que entre en funcionamiento en 2027.

Euskadi lleva dando vueltas a la idea de aplicar una tasa turística a los turistas desde hace casi 14 años, hasta que este mismo 2026 las tres diputaciones vascas redactaron un anteproyecto de norma que pusieron a disposición pública.

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A pesar de las quejas del sector turístico que aludía a la pérdida de competitividad como destino así como a la pérdida de clientes. No hay vuelta atrás, Euskadi va a cobrar un impuesto a los turistas o a los propios vascos que se muevan por la geografía vasca por pernoctar en un hotel, una pensión, un apartamento turístico o un camping. Sin embargo, tras las alegaciones se han introducido cambios relevantes.

En las casa rurales, una cuota reducida

Así, el cobro del impuesto no se empezará a cobrar este año, sino que se retrasa hasta 1 de enero de 2027. Las diputaciones de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa han pactado esa fecha para que sea un impuesto armonizado.

El pago del impuesto, lo cobrarán los ayuntamientos, lo exigirá el propio establecimiento y oscilará entre los 75 céntimos y los 7,5 euros, por persona y día, con un máximo de cinco días. La diferencia de precio la marca la categoría del alojamiento y es más cara en un hotel de 5 estrellas que en un camping. Entre las novedades introducidas destaca la creación de un tramo específico para los agroturismos, que contarán con el tipo más reducido del impuesto, de 0,5 a 1,25 euros por persona, 25 céntimos menos de los previstos. Además, se ha decidido que no se aplicará el impuesto a reservas realizadas antes del 5 de febrero de 2026, con el objetivo de reducir posibles reclamaciones.