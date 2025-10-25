Redacción Euskadi 25 OCT 2025 - 04:00h.

La guía se distribuye desde el martes en papel junto con la revista y en versión ‘eBook’ en la web

La cascada más alta de la península ibérica: el Salto del Nervión

Vitoria-GasteizLos lectores de 'National Geographic' descubrirán en su edición más reciente una guía para viajar por Álava. Una imagen de Salinas de Añana para abrir boca a 36 páginas y siete capítulos para descubrir este territorio vasco, la guía cierra el viaje con el mejor sabor, el de una pareja contemplando el mar de viñas de Rioja Alavesa. No es la primera vez que la publicación se fija en Álava, ya lo hizo al considerar Laguardia como un enclave imprescindible para hacer una escapada.

La prestigiosa revista de viajes 'National Geographic' adjunta en su edición de noviembre una guía de 36 páginas y siete capítulos para viajar por Álava. La guía, titulada ‘Álava. Patrimonio, naturaleza y gastronomía, en un viaje que hechiza’, mostrará el rico patrimonio, la desbordante naturaleza y la reconocida enogastronomía de la que, tal vez, la provincia vasca más desconocida, pero con “mayor potencial de crecimiento turístico”. Desconocida, hasta ahora, porque se calcula que la audiencia potencial de la revista supera los 3,5 millones de lectores que podrán conocer y saborear Álava en un recorrido por sus siete comarcas.

Desde este martes 21 puede adquirirse en los kioscos en formato papel, así como entre las más de 10.000 personas suscriptoras de la revista. Además, la guía está disponible, en formato ebook, ya en el portal web viajes.nationalgeographic.com.es y llegará también en las próximas semanas al medio millón de seguidores/as de sus redes sociales.

Siete capítulos, siete comarcas

El Valle Salado de Añana, como lugar “singular e icónico” presta su imagen para convertirse en portada de este recorrido viajero por la provincia. Un total de 36 páginas repartidas en siete capítulos, uno por cada una de las siete cuadrillas de Álava: Vitoria-Gasteiz, Rioja Alavesa, Añana, Aiaraldea, Gorbeialdea, Llanada Alavesa y Montaña Alavesa. Todo ello acompañado de espectaculares imágenes.

Cada una de ellas muestra sus principales atractivos de patrimonio, naturaleza y gastronomía. Así, por ejemplo, en Vitoria la guía descubre, entre otras, el Anillo Verde, la Catedral de Santa María y la Almendra Medieval. En Rioja Alavesa, las protagonistas son las villas medievales, las bodegas y los dólmenes. Torres y castillos, Valderejo y Jardín Botánico de Santa Catalina en Añana; cascadas, medievo, museos y txakoli en Aiaraldea; hayedos mágicos, Santuario de Oro y montaña en Gorbeialdea; iglesias pintadas de Alaitza y Gazeo, senderismo y queso Idiazábal en Llanada; Izki, Vasco-Navarro y Mina Lucía en Montaña Alavesa.

La guía se completa con una introducción y un mapa de Álava y sus siete Cuadrillas, y un apartado final con ideas para disfrutar de la mejor gastronomía alavesa a través de los restaurantes de las distintas comarcas de la provincia y un calendario con los eventos culturales y deportivos más importantes (Umbra Light Festival, Azkena Rock Festival, Ironman, Jazzaldia, FesTVal, Magialdia, etc.). Una imagen de una pareja contemplando el mar de viñas de Rioja Alavesa cierra la publicación.

“La publicación da cabida a todas las comarcas alavesas dentro de una estrategia que persigue aumentar la estancia media dando razones a quienes nos visitan a pasar más tiempo entre nosotros y repartir de forma equilibrada los beneficios que la actividad turística tiene en la economía y el empleo en todas las comarcas”, ha explicado la diputada foral de Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González.

Este proyecto editorial cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco. El consejero vasco de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha destacado que Álava es el territorio vasco que tiene mayor potencial de crecimiento turístico: “En estos últimos años, desde antes de la pandemia, han supuesto un crecimiento del 25% en entradas y del 34% en pernoctaciones en Álava, por encima del crecimiento de Euskadi. Lo que trae consigo un aumento de más del 4% del empleo”.