Maitena Berrueco 13 FEB 2026 - 11:00h.

El anteproyecto genera dudas en el sector que teme una pérdida de competitividad

BilbaoEn Euskadi, los turistas y los propios vascos que se muevan por la geografía vasca y pernocten en un hotel, una pensión, un apartamento turístico o un camping deberán pagar una tasa por cada noche que duerman. El pago del impuesto, lo cobrará el ayuntamiento, lo exigirá el propio establecimiento y oscilará entre los 75 céntimos y los 7,5 euros, por persona y día, con un máximo de cinco días. La diferencia de precio la marca la categoría del alojamiento y es más cara en un hotel de 5 estrellas que en un camping. Bilbao, entre los destinos europeos favoritos para recibir al nuevo año.

“Perdemos competitividad respecto a otros destinos”, denuncia Txema Oteo, hotelero bilbaíno y presidente de la Asociación hotelera Destino Bilbao. En el sector piensan que el viajero elegirá otro destino si incrementan el precio y que elegirán pernoctar, por ejemplo, en Santander antes que hacerlo en Bilbao si aplican la tasa.

“Vamos a perder clientes”, si ese dinero que se recaude no redunda en el sector, es decir, “si no se completa esa perdida de competitividad con invertir en la promoción como destinos turísticos”.

¿El recepcionista?

En cualquier paso, abogan por poder participar en la redacción final para hacer aportaciones y que se aclaren cuestiones como qué ocurre con aquellos que viajan por motivos de salud, con los clientes de negocios o con quienes nos visitan para ir a un congreso. “¿Quién va a validar que el cliente viene a una consulta de traumatología, el recepcionista?”, se pregunta Oteo poniendo en cuestión como se va a gestionar toda la parte burocrática de esta medida .

El muchas ciudades europeas se aplica desde hace tiempo este impuesto turístico a las pernoctaciones, al que poco a poco se van sumando destinos españoles, como Galicia o Cataluña. Ahora la medida empieza a tomar forma en Euskadi.

Las tres diputaciones vascas, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa han elaborado un texto que esta misma semana han puesto a disposición pública en forma de anteproyecto de norma. Cada gobierno foral deberá aprobarlo y después serán las Juntas Generales de cada provincia, las que deban darle el visto bueno. Una vez ocurra, los ayuntamientos vascos tendrán la pelota en su tejado y contarán con un plazo de seis meses para su aplicación. Son los ayuntamientos quienes recaudaran la tasa y tienen la potestad de bonificarla al 100%. No está por tanto garantizado que las nuevas tasas se empiecen a aplicar este próximo verano.