Maitena Berrueco 22 ABR 2026 - 04:30h.

Desarrollará una línea de productos de pescado listos para cocinar, así como platos preparados para consumir al momento

La técnica de Martín Berasategui para hacer el mejor pescado: tres vuelcos para elevar su sabor

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BilbaoQue su nombre, en inglés, no lleve a confusión, porque Kofradia Basque Seafood (KBS) es una compañía ‘made in’ Euskadi, creada por el Gobierno vasco y el sector pesquero de bajura de Vizcaya y Guipúzcoa. Un proyecto que busca conectar de forma más sólida la flota con la industria y el mercado, integrando en un mismo espacio, con "equipamientos de última generación", desde la captura a la comercialización, pasando por la transformación.

El sector pesquero ante la tesitura de 'reinventarse o morir', opta por renovarse y lo hace 'mojándose' con un proyecto que busca reforzar el pescado vasco y toda su cadena de valor. Desde hace años el consumo de pescado entre los jóvenes ha ido en descenso. El precio, la falta de tiempo o de ganas de cocinas son algunas de las razones que podrían explicar esta caída.

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Desde la primera empresa vasca que comercializará pescado de la flota vasca listo para consumir, quieren "facilitar el acceso al consumo de pescado, especialmente entre las nuevas generaciones", a través de formatos y soluciones adaptadas a los hábitos actuales, pero "sin renunciar a la calidad, la seguridad ni al vínculo con el producto de origen". Para ello, desde sus plantas se prepararán platos de pescado listos para consumir y otros pescados los prepararán listos para ser comercializados o cocinados por ejemplo en escuelas o residencias.

Con una inversión inicial cercana a los 3 millones de euros y una previsión de 25 empleos directos en su fase de arranque, KBS contará con tres plantas ubicadas en Berriatua, Getaria y Bermeo, desde las que desarrollará la actividad vinculada al pescado fresco, congelado y transformado.

Muchas toneladas de pescado, tres sedes

En la planta de Berriatua, se acometerá la transformación del pescado, se desarrollarán los envasados y los platos preparados, para ello se utilizarán “fileteadoras de vanguardia para la merluza, el verdel, anchoa, sardina y el lirio”. En la única planta guipuzcoana, la de Getaria, se centrarán en las semiconservas de bonito, “con nuevas cortadoras” y el proceso de salazón de la anchoa. Por último, en la planta de Bermeo se especializarán en procesos de congelación individual rápida.

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La nueva empresa incorpora además una apuesta por la transformación y el valor añadido, con capacidad para desarrollar nuevos formatos y soluciones adaptadas a las demandas actuales del mercado, así como tecnologías avanzadas de conservación y procesado, entre ellas la congelación individual rápida (IQF), que permite preservar la calidad del producto y reforzar su disponibilidad durante todo el año.

La puesta en marcha de este proyecto responde a una visión compartida: consolidar un modelo que permita generar más valor añadido en Euskadi, reforzar la actividad vinculada al mar y mejorar la posición del sector pesquero vasco en un contexto de transformación de los mercados y de los hábitos de consumo.

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“Kofradia Basque Seafood es una apuesta compartida para dar más fortaleza al sector y para situar el pescado vasco en una posición de mayor valor, más futuro y mayor capacidad de transformación”, ha subrayado la consejera Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.