Florentino Pérez ha sido reelegido presidente del Real Madrid después de ganar las elecciones a la presidencia del club merengue

Elecciones en el Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme

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MadridFlorentino Pérez ha sido reelegido este domingo presidente del Real Madrid después de ganar las elecciones a la presidencia del club merengue, celebradas desde las 09.00 hasta las 20.00 horas en el pabellón de baloncesto de la ciudad deportiva de Valdebebas, y vencer al otro candidato, Enrique Riquelme.

Así, Florentino Pérez alarga su legado en el club con el sexto mandato consecutivo en su segunda etapa como presidente de la entidad madridista. Cuando adelantó las elecciones en esa rueda de prensa del pasado 12 de mayo, en la que denunció "campañas orquestadas" contra su persona y el Real Madrid, su quinto ciclo se terminaba en 2029, pero ahora el dirigente lo alarga hasta 2030 gracias a este claro triunfo.

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"Aquí sigo, los socios me conocen, para defender al Real Madrid", celebra Florentino

El reelegido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha celebrado su victoria y la del propio club blanco al confirmar su continuidad como presidente después de las elecciones de este domingo con "un resultado extraordinario", para seguir "trabajando" en la consecución de títulos y el crecimiento como institución.

"Gracias, por vuestro cariño y fuerza para ganar estas elecciones. Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades", dijo para anunciar su triunfo frente al otro candidato, Enrique Riquelme, durante el discurso triunfal ya cerca de la una de la madrugada en el Hotel Eurobuilding de la capital

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"Hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia del Real Madrid, el primero fuimos nosotros también en 2004. Es un resultado extraordinario y podía haber sido mejor, porque nos han anulado 1.000 votos por correo que vamos a recurrir", añadió.

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Florentino, que estuvo al frente del club madrileño en una primera etapa entre 2000 y 2006, para volver después en 2009 hasta la actualidad, agradeció a los socios el "compromiso con el club". "Una vez más habéis demostrado vuestro compromiso con el club. Hoy ha ganado el Real Madrid. Hemos dado un ejemplo al mundo de democracia, transparencia y convivencia", dijo.

"Aquí sigo, los socios me conocen, aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Madrid siga ganando títulos. Orgullosos del Santiago Bernabéu, el mejor estadio, de tener a los mejores jugadores del mundo y de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, José Mourinho", celebró.

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En el recuento de votos por correo, se habrían impugnado centenares de votos por tener doble sello

El presidente de ACS regresó al club en 2009 y desde entonces fue encadenando mandatos cada cuatro años sin ninguna oposición, hasta que adelantó estos comicios y Riquelme recogió el guante, montando su candidatura en apenas unos días. El propio Pérez aseguró al principio de la campaña que ser presidente del club "no se improvisa", en una estrategia dura contra el alicantino, quien representa "la época más siniestra" de la entidad, según el empresario.

Ahora, quizá con menos holgura de la esperada en un primer momento, Florentino Pérez confirma su continuidad en el club, con un proyecto deportivo liderado por el portugués José Mourinho desde el banquillo y con los primeros nombres en nombre de fichajes: el central francés Ibrahima Konaté y el lateral neerlandés Denzel Dumfries, además de un "galáctico total" por el que ofrecerá al menos 150 millones de euros.

Esto, además de sus 66 títulos logrados con él como presidente entre las secciones de fútbol y baloncesto o la remodelación del Santiago Bernabéu, pudo con el proyecto de Enrique Riquelme, que presentó la Ciudad del Socio y anunció al noruego Erling Haaland y el español Rodri Hernández como futuribles para su Real Madrid, además de prometer intentar convencer al técnico alemán Jürgen Klopp.

En el recuento de votos por correo, se habrían impugnado centenares de votos por tener doble sello. "Se ha impugnado gran parte del voto por correo", expresó el alicantino desde el Autocine de Madrid, donde siguió el minuto a minuto de las elecciones y el posterior recuento, el cual se retrasó y paralizó por momentos por este motivo.