Maitena Berrueco 04 MAY 2026 - 18:30h.

Los ganaderos alertan del cambio de comportamiento de estas aves rapaces, de carroñeras a depredadoras

Un buitre leonado queda atrapado en un balcón en San Sebastián

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BilbaoEn el municipio vizcaíno de Berriz no se habla, estos días, de otra cosa que del ataque de una bandada de buitres a un potrillo recién nacido en una campa, en la que no suele avistarse a estas aves carroñeras. A alrededor de un centenar de buitres solo les hizo falta unos minutos para, al parecer, descuartizar al animal. El caso es que una vecina de la zona grabó el momento en el que las aves se abalanzan sobre su presa para comérsela.

Pedro Mari, un vecino de la zona, relató en Radio Nervión que “lo descuartizaron en un santiamén”. Él mismo, al ver el vídeo, se desplazó hasta la zona y fue testigo del festín, por el potrillo ya no podía hacerse nada. Lo ocurrido ha generado inquietud en esta localidad y alrededores. Los ganaderos temen que los buitres, que siempre les han proporcionado un servicio impagable a la hora de deshacerse de los animales muertos que, sin ellos, podrían ser fuente de enfermedades, ahora se vuelvan en su contra y ataquen a los animales vivos.

De hecho, en muchas zonas de España, los ganaderos llevan tiempo denunciando que sus animales son víctimas del cambio de comportamiento de los buitres, unas aves rapaces que tradicionalmente se han alimentado de carroña, es decir de animales muertos, pero que con cada vez mayor frecuencia atacan al ganado.

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El propio sindicato agrario Euskal Nekazarien Batasuna (ENBA), que ha difundido las imágenes, el pasado verano alertaba de que “los ataques de buitres se producen cada vez con más asiduidad y la superpoblación de buitres en nuestros territorios está provocando su cambio de hábitos, convirtiéndolos en animales depredadores”.

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La sobrealimentación, denunciaban desde ENBA, ha provocado que la población de buitres haya aumentado demasiado para la capacidad de producción actual de carne de exterminio. Las muertes naturales de animales salvajes y domésticos no son suficientes para mantener la población de buitres que tenemos hoy en día.

Atraídos por la placenta

La polémica está servida porque hay quienes apuntan a que los buitres están hambrientos y eso les lleva a buscar alimento en animales vivos mientras que otros defienden que no se alimentan de lo primero que pillan.

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Esta diferencia de criterios se aprecia en muchos de los comentarios que ha recibido la difusión de las imágenes grabadas en Berriz (Vizcaya) por parte de ENBA, la organización agraria de los baserritarras profesionales de Euskadi. “Los buitres son aves magníficas, no atacan a los animales vivos, son aves carroñeras y muy necesarias para evitarnos enfermedades y pandemias. No he visto en ningún momento a los buitres atacando a ningún ser vivo”, algunos usuarios apuntan a que, tal vez, los buitres llegaron atraídos por la placenta: “Pueden comerse la placenta e incluso al animal si ha nacido muerto”.