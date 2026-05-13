Carlos Plá Valencia, 13 MAY 2026 - 14:30h.

El arrestado contactaba por teléfono con ancianos de entre 85 y 100 años a los que aislaba telefónicamente para que no pudieran contactar con nadie y descubrir la estafa

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La Policía Nacional ha detenido a un hombre que, presuntamente, se dedicaba a estafar a personas mayores llamándoles porque sus supuestos hijos tenían que ser operados de urgencia y necesitan dinero para comprar un "tornillo de oro" esencial para la intervención quirúrgica.

El detenido está acusado de ser el presunto autor de 13 delitos de estafa en Alicante, Madrid y Murcia.

Las víctimas son ancianos de entre los 85 y 100 años que estaban "situación de vulnerabilidad y solas en sus domicilios", aunque no se descartan más víctimas.

La investigación se inició tras la denuncia de una mujer que había recibido una llamada, a través de un número oculto, en la que un "falso médico le explicaba que su hijo había sufrido un grave accidente y que necesitaba su ayuda para poder salvarle la vida".

Así, durante la llamada explicaban a la víctima que tenía que operar a su hijo y ponerle "unos clavos de oro de un valor muy elevado" para evitar su muerte, o que se le amputara un miembro, mientras se intercalaban audios de otro hombre llorando desesperadamente, pidiendo auxilio a su madre e "incluso manifestando que se suicidaría si no atendía las peticiones".

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Aíslan a la víctima

Para evitar que la víctima pueda contactar con nadie, el presunto estafador ocupaba todas sus líneas telefónicas durante más de una hora, aislándola así de "cualquier comunicación con el exterior". En alguna de las ocasiones de las que tiene constancia la Policía, los estafadores han llegado a mantener a la víctima en el teléfono durante cuatro o cinco horas

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El estafador aseguraba a los ancianos que se trataba de una urgencia vital para evitar que intentaran contactar con familiares para contrastar los hechos.

Para recoger el pago, el estafador pidió a la mujer que metiera el dinero y sus joyas en una bolsa de plástico para tirarlas por la ventana, debajo de la cual estaría una persona del "equipo médico" para recoger el dinero y llevarlo directamente al hospital.

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Algunas de las víctimas, cuando eran conscientes de que habían sido estafados, llegaron a sufrir ataques de ansiedad y cuadros clínicos cardíacos graves.

Tras la denuncia de una anciana, la Policía localizó al presunto estafador a bordo de un patinete eléctrico, con el que trató de huir circulando de forma temeraria.

Una vez detenido al presunto estafador, los agentes identificaron a la denunciante mientras se dirigía al hospital de Toledo, "lugar en el que los miembros del entramado criminal le manifestaron que se encontraba su hija gravemente herida".

13 delitos por el momento

En el registro del domicilio del detenido se intervinieron joyas, teléfonos móviles, documentación relacionada con los hechos delictivos, prendas de ropa utilizadas, así como un coche de alta gama.

El arrestado está acusado por el momento 13 delitos de estafa cometidos en Alicante, Madrid y Murcia.