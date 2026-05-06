Redacción Euskadi 06 MAY 2026 - 14:32h.

El club reconoce el error tras repartir el tercer premio de Navidad y cerca de un centenar de personas se queda sin cobrar

El pago pactado del Gordo de Navidad en Villamanín que acaba con dos intentos de estafa y una denuncia

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BilbaoEl Arratiko Zekorrak , el club de rugby de la localidad vizcaína de Igorre, resultó agraciado con el tercer premio del sorteo de la Lotería de Navidad el pasado 22 de diciembre. Una lluvia de 15 millones de euros que desató la alegría entre los vecinos del municipio y que meses después ha derivado en una situación impensable.

El club vendió participaciones de más del número 90.693, sin tener décimos suficientes, lo que ha dejado a cerca de un centenar de personas sin cobrar y al club con una deuda de más de dos millones de euros y buscando soluciones al entuerto. Un caso que recuerda a lo ocurrido en Villamanín, en León, donde la Comisión de Fiestas vendió más papeletas del 'Gordo' de las compradas.

Una usuaria en redes escribía hace solo unos días “Seguimos sin cobrar.. por razones varias que todavía no entiendo.. Pero muchos ya hace un mes o más que han cobrado, no entiendo esta diferencia”. Como ella alrededor de un centenar de personas, que resultaron agraciadas el 22 de diciembre, durante el sorteo de la Lotería de Navidad, en Igorre no han podido cobrar el premio.

"No queda dinero"

El club de rugby ‘Arratiko Zekorrak Rugby Taldea’ admite que cometieron un error en la fase final del reparto de participaciones y que vendió de más. Un fallo que ha provocado que en esta localidad vizcaína se haya pasado en meses de la euforia de saberse ganadores de 15 millones de euros al enfado y el desasosiego. No de todos, porque la mayoría de los afortunados ya han cobrado el premio, pero decenas de vecinos aún no han podido ingresar en sus cuentas los 10.000 euros que corresponden a cada participación del número premiado, el 90.693.

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En el caso de Igorre, el error no ha salido a la luz hasta el momento en el que se quedaron sin dinero para abonar las últimas papeles. Las cuentas no salían y entonces, fueron conscientes de la metedura de pata: se habían vendido unas 225 participaciones de más. Ahora analizan como solucionar el entuerto y no parece sencillo, dado que el desfase es millonario.

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“No queda dinero, han vendido papeletas de más. Los que no han cobrado hay que unirse y denunciar cuanto antes!”, animan algunos en sus comentarios en redes y parece que se empieza a gestar una plataforma de afectados para emprender una acción legal conjunta.

Un caso que recuerda al ocurrido en la localidad leonesa de Villamanín, donde la Comisión de Fiestas vendió más participaciones del 79.432, décimo que obtuvo el primer premio el 22 de diciembre, que las respaldadas por décimos en el premio Gordo de la Lotería de Navidad.