Maitena Berrueco 16 MAY 2026 - 14:29h.

Los intentos de suicidio en menores se han multiplicado por cuatro en una década

Casi 1.300 niños vascos llaman al teléfono de atención a la infancia: están tristes, sufren acoso o no se sienten queridos

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Bilbao¿Qué esta pasando para que cada vez más niños pequeños, menores de 14 años, sufran ansiedad, crisis de agresividad e incluso, que intenten suicidarse? La pregunta se la formulan en voz alta los pediatras de urgencia, estos días, durante el congreso anual que les reúne en Bilbao. La preocupación, entre quienes atienden en primera línea estos casos, es enorme y reclaman ir más allá de un diagnóstico y un tratamiento, para analizar las causas que están detrás de que se hayan disparado tanto en tan poco tiempo los casos de pequeños que sufren crisis de ansiedad, de agresividad y que incluso, intentan quitarse la vida. Una psicóloga analiza el suicidio como primera causa de muerte de los jóvenes vascos: "Los referentes han dejado de ser los padres para ser TikTok".

Cada vez más niños y niñas pequeños llegan a los servicios de urgencias pediátricas pidiendo ayuda. Sufren ansiedad, crisis de agresividad, intentos de suicidio, o trastornos de la conducta alimentaria. Las cifras ponen los pelos de punta. Solo en el hospital vizcaíno de Cruces se atiende ahora al doble de menores con problemas de salud mental que hace 10 años, una década en la que además se han disparado los intentos de suicidio. Los pediatras vascos advierten de que, en este tiempo, se han multiplicado por cuatro las tentativas autolíticas en menores, han aumentado un 22% cada año. Los expertos advierten que no se puede normalizar.

Los casos que tratan en Urgencias son, sobre todo, por ansiedad, aunque los que más aumentan tras los intentos de suicidio, son las crisis de agresividad, que anualmente crecen un 13 por ciento y las de ansiedad, 9 por ciento más cada año. Las urgencias pediátricas alertan del aumento de problemas de salud mental entre los niños y niñas. Así, las consultas en urgencias relacionadas con patología psiquiátrica se han duplicado en menos de una década.

Bullying y nuevas tecnologías

Una tendencia que los pediatras advierten de que no debe normalizarse y llaman a investigar, de forma multidisciplinar, las causas que están detrás del aumento de los problemas de salud mental infantil, sin caer en el comodín de la pandemia, porque según algunos expertos ya antes del covid, se empezaban a disparar. El impacto del bullying y las consecuencias del acceso a las nuevas tecnologías empieza a tener su impacto en la salud mental infantil, según advierten los médicos que ya hablan de que el maltrato entre iguales se empieza a ver con frecuencia en las consultas de urgencias.

La ansiedad, la depresión, las conductas agresivas y los intentos de suicidio generan cada vez más consultas, pero los pediatras de urgencias insisten en que este aumento sostenido de casos no solo provoca un tensionamiento de la capacidad asistencial por el volumen de pacientes sino que son casos que requieren de más tiempo de atención, coordinación y recursos.

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Más de un millar de profesionales y cerca de 700 trabajos científicos sobre salud infantil y atención urgente se dan cita estos días en Bilbao durante la XXX Reunión Anual de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, que culmina este próximo sábado 16.