Maitena Berrueco 19 MAY 2026 - 04:30h.

Los peones se encargan de cargar y descargar material, montar los escenarios o instalar los decorados

La Rapunzel de carne y hueso de Disney se paseará por Álava: aquí se rodará la nueva versión de la peli 'Enredados'

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Vitoria-GasteizLa compañía Disney ha elegido Álava, en concreto, en Valdegovía, como uno de los escenarios para el rodaje del 'live-action' de su película de animación 'Enrededos' (2010), es decir, la versión de la historia de Rapunzel, una joven de larguísima cabellera, encerrada por una bruja malvada en una torre alta e inaccesible, rodada con actores reales. En concreto, las estrellas internacionales Teagan Croft y Milo Manheim se pondrán a las órdenes del director Michael Gracey en esta cinta.

Una producción de esta magnitud implica un complejo engranaje que lleva ya tiempo funcionando, primero para escoger las localizaciones idóneas, entre ellas, precisamente las campas de San Martín de Valparaíso y el también vasco Hayedo de Otzarreta. Después y, antes de que el equipo técnico desembarque, se abren los castings para contratar figurantes, como ya ha ocurrido por ejemplo en Girona (Cataluña).

Menos glamuroso, pero imprescindible en cualquier grabación cinematográfica es el trabajo de los peones que se encargan desde el montaje de escenarios, a la carga y descarga de material o la instalación de decorados.

No se requiere experiencia

En Álava, ya se ha publicado la oferta de empleo, a través de AgioGlobal, para cubrir seis puestos de peones durante, al menos, 15 días, hasta el 5 de junio, "con posibilidad de alargar según vaya el rodaje", especifica el anuncio, que añade que el trabajo será para "peones/as para productora cinematográfica para Valdegovía y Otzarreta", en el Parque Natural de Gorbeia y que los operarios seleccionados no requieren experiencia previa.

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En tierras alavesas, el equipo se instalará en el municipio de Valdegovía, en un entorno natural, de bosques y valles, que destaca por sus formaciones rocosas y paisajes de gran valor escénico. Las grabaciones se centrarán en la zona rocosa de La Campa, un enclave de vertiginosas paredes verticales de roca, muy apreciadas por los escaladores y cuyo acceso permanecerá cerrado y señalizado, previsiblemente, hasta el mes de septiembre, para facilitar que la Rapunzel 'de carne y hueso' pueda pasear por este enclave su "cabellera dorada de 21 metros de largo".

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No es, ni mucho menos, la primera vez que Disney adapta uno de sus éxitos animados a una superproducción en imagen real. Lo ha hecho antes con otros títulos como ‘Alicia en el país de las maravillas', ‘La Bella y la Bestia’, ‘El Rey León’, ‘La Sirenita’ o 'Blancanieves'. En esta ocasión, llevan al 'live-action' la exitosa película de animación 'Enredados', estrenada en 2010 y basada en un cuento clásico de los hermanos Grimm.

El pasado año, Álava batió récords de rodajes con 299 días de grabación a lo largo de 2025, consolidándose como uno de los platós favoritos gracias a su variedad de paisajes. A lo largo del último año, un total de 37 proyectos han cobrado vida en tierras alavesas con largometrajes como Sacamantecas, Gaua o La Luz. La elección de este territorio vasco para el rodaje de películas o series responde, según los expertos, a la capacidad de sus paisajes para recrear escenarios naturales sin necesidad de invertir en grandes y costosos efectos digitales, una tendencia cada vez más presente en el cine.