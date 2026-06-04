Redacción Euskadi 04 JUN 2026 - 13:50h.

En un comunicado, la Diputación habla de "informaciones no veraces" sobre los udalekus de Bernedo

Los organizadores insisten en que habrá campamentos, y que Euskal Udalekuak se hará cargo de los 200 menores apuntados

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Vitoria-GasteizA menos de 24 horas para que la diputada alavesa de Cultura, Ana del Val, comparezca este viernes 5 para explicar “todos los datos y actuaciones realizadas”, en relación al expediente administrativo abierto por la Institución Foral de Álava a los organizadores del campamento de Bernedo, Sarrea Euskal Udalekuak, la propia Institución Foral de Álava no confirma la prohibición de los mismos. Al mismo tiempo y a falta de conocer la resolución administrativa, los organizadores insisten en que habrá colonias y que al frente de los mismos, eso sí, no estará Sarrea Euskal Udalekuak, como hasta ahora, sino otra entidad encargada de organizarlos.

A través de un comunicado, la propia Diputación, “ante las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación”, a lo largo de este mismo miércoles, “en relación con la organización de udalekus en Bernedo, quiere desmentir de manera rotunda las afirmaciones que se están vertiendo al respecto". En este sentido, afirman que “estas informaciones carecen de base y no responden a la realidad administrativa ni jurídica vigente”.

Así, prosigue, la Diputación Foral de Álava “ha mantenido en todo momento el máximo respeto a este proceso, trabajando con la necesaria discreción que exige un asunto de especial relevancia y sensibilidad”. Para evitar interpretaciones erróneas o parciales que puedan generar confusión en la ciudadanía, remiten a la comparedencia en comisión informativa del departamento de Cultura y Deporte que tendrá lugar el próximo viernes 5 de junio a las 9:00 horas. Para terminar, reclaman “una información veraz y contrastada adecuadamente, especialmente en un asunto de especial sensibilidad que afecta a menores y a sus familias”.

Euskal Udalekuak se hará cargo de las colonias

Por su parte, Euskal Udalekuak, en declaraciones al periódico ‘Berria’, advierte que tomará el testigo de Sarrea Euskal Udalekuak y que se hará cargo del campamento, al que ya se han apuntado 200 niños y niñas. Según ha explicado, ya han mandado toda la documentación requerida y presentará un recurso contra el castigo “desproporcionado” de la Diputación.

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Las colonias vascas, que se han celebrado durante casi 30 años, están siendo investigadas por un juzgado de Vitoria por presuntos delitos contra la libertad sexual de varios menores de edad. Una veintena de denuncias relatan que los menores eran obligados a compartir duchas mixtas junto a los monitores y que incluso, a menudo iban desnudos. Además, la Diputación Foral de Álava, abrió un expediente sancionador contra la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea por incumplimientos graves, tales como no haber comunicado la celebración de las colonias durante casi 30 años.

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Euskal Udalekuak se define como “un proyecto autogestionado que se centra en el euskera, el feminismo y el trabajo comunitario” que tiene el objetivo de “ofrecer a todos los niños un espacio estimulante para vivir en euskera, conectar y hacer amigos en euskera”. Bernedo, Goñi y Abaigar son las tres ubicaciones donde se organizan estos campamentos de verano con una oferta de “11 turnos estructurados por edades durante todo el verano”.