La Diputación de Álava ha prohibido la celebración de los campamentos de Bernedo tras la investigación por delitos contra la libertad sexual

Los polémicos campamentos de Bernedo: los organizadores anuncian nuevas colonias

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BernedoLa Diputación de Álava ha cerrado el expediente de los campamentos de Bernedo prohibiendo su celebración. Será este viernes 5 de junio cuando la responsable foral de Cultura, Ana del Val (PSE), explique la decisión de la Diputación en las Juntas Generales, según ha confirmado 'El Comercio'.

"La resolución del expediente administrativo de la Diputación alavesa contra Sarrea Euskal Udalekuak es firme desde hace apenas unos días, una vez que quedó desactivado el recurso de reposición presentado por los abogados de los organizadores", indican desde el medio de comunicación anteriormente citado.

¿Qué pasó en los campamentos de Bernedo?

En enero de 2026, las instituciones vascas advertían a los organizadores de las colonias de Bernedo (Álava) que sus actividades se encontraban "bajo seguimiento y supervisión", un aviso que el Gobierno Vasco y las diputaciones forales dirigían a los promotores de estos campamentos tras conocer su intención de reabrir las colonias este verano.

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Estas colonias vascas están siendo investigadas por un juzgado de Vitoria por presuntos delitos contra la libertad sexual de varios menores de edad. La denuncia fue presentada por un grupo de padres que apuntaron a sus hijos al campamento durante 15 días, desde el 8 al 23 de agosto de 2025. Según el relato de los niños, de entre 13 y 15 años, tenían que compartir duchas mixtas y los monitores, que a menudo iban desnudos, incluso llegaban a bañarse con ellos.

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Algunos de los menores, de hecho, intentaron contactar con sus familiares desde el propio campamento, como una niña que, –en unas cartas que su madre quiso compartir con los medios para dar difusión e impulso a las denuncias–, hacía constar su nerviosismo, su extrañeza y su preocupación por lo que estaba ocurriendo en el campamento. Sin embargo, sus padres, como todos los demás, solo se enteraron cuando ya había regresado del ‘udaleku’ (campamento en euskera), después de que se bajaran del autobús.

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“Es rarísimo que no podemos mirarnos en los espejos porque están pintados para que no nos podamos ver”, escribía la niña en una de las misivas, añadiendo que en uno de ellos había “una mujer abierta de piernas” con la frase “On Egin”, es decir, “que aproveche”.

El campamento de verano de Bernedo, con habitaciones y duchas mixtas

Según relataban los progenitores, nadie les comunicó que el campamento funcionaba así. “Nadie nos advirtió de nada de las duchas mixtas. Y algunas de las niñas han salido traumatizadas”, contaba una madre en declaraciones a 'El Coreo', donde aseguraba que alguna menor había tenido que recibir asistencia psicológica, mientras otras no quieren oír hablar nunca más de un campamento de verano.

“Otra cosa rara es que los monitores hacen como topless o como se diga en la piscina y por la cocina andan en tetas y alguna sin sujetador”, exponía la niña que trató de contactar con sus padres por carta, narrando el curso de los acontecimientos: “Algunos días nos ducharemos los de las dos habitaciones a la vez”, les explicaba, informándoles con letras en mayúsculas de la imposición del uso de duchas mixtas.

Junto a estos relatos, además, una madre ha denunciado que durante la estancia se produjo un caso de acoso sexual hacia su hija por parte de un niño, aseverando que tampoco se actuó al respecto en el momento en que se produjo.

Así es el controvertido campamento de Bernedo y su filosofía

Los campamentos se publicitan como Euskal Udalekuak (colonias vascas) y el grupo que los organiza, según hace constar en su página web, pretende fomentar el “euskera, el femenismo y el azulan (trabajo compartido” a través de sus actividades. Basados en la “autogestión”, con monitores y cocineros voluntarios, las colonias se extienden más allá de Benedo, en Álava, teniendo también campamentos en Goñi y Abaigar, en Navara.

En respuesta a los progenitores tras las denuncias realizadas, según compartía el medio 'El Común', desde el campamento habrían explicado: “Para poder entender el funcionamiento del campamento es importante tener el conocimiento de cómo son las instalaciones: disponemos de dos habitaciones grandes y dos baños grandes con 6 duchas no individuales. Para facilitar el funcionamiento del campamento nos organizamos en los llamados grupos naturales. Estos grupos se mantienen durante todo el campamento para que les jóvenes tengan sus monitores de referencia para hacer cualquier tipo de actividad, entre ellas las duchas”.

Además, añadían: “En las habitaciones también duermen por grupos y sin separar por sexo o género como se hace en la gran mayoría de los campamentos. No creemos en la división por géneros, ya que creemos en una educación feminista e igualitaria y esta división deja fuera a varios cuerpos e identidades. Es por ello que en las duchas y en las habitaciones aplicamos la misma filosofía. Entendemos que esta propuesta pueda generar incomodidad entre les jóvenes y es por eso que nunca les obligamos a desnudarse. Es verdad que se les propone quitarse los bañadores una vez entran a la ducha, como medida para garantizar una mayor higiene”.