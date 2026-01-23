Redacción Euskadi 23 ENE 2026 - 11:00h.

La Diputación de Álava remite un requerimiento para que se retire la publicidad de la web

Denuncian las duchas mixtas de monitores con niños y niñas de un campamento en Álava: "Han salido traumatizadas"

Vitoria-GasteizMeses después de que estallara el escándalo en torno a los campamentos de Bernedo y a pesar de la investigación judicial abierta, tras las denuncias presentadas por 21 familias por presuntos delitos contra la libertad sexual de menores durante estas colonias de verano, la asociación Sarrea Euskal Udalekuak Elkartea pretende volver a organizarlas este verano.

Saberse en el foco de la polémica, no ha desanimado a los organizadores que, en su página web, ya publicitan plazas para los campamentos tanto en Bernedo (Álava) como en las localidades navarras de Abaigar y Goñi. En el municipio alavés se anuncian cuatro turnos, mientras que en cada una de las localidades navarras habrá dos turnos. Además, anuncian que el plazo de inscripción para este verano 2026 se abre el próximo 1 de marzo y que el 15 de abril se dará a conocer la lista de personas admitidas.

Euskal Udalekuak se define como “un proyecto autogestionado que se centra en el euskera, el feminismo y el trabajo comunitario” que tiene el objetivo de “ofrecer a todos los niños un espacio estimulante para vivir en euskera, conectar y hacer amigos en euskera”. Bernedo, Goñi y Abaigar son las tres ubicaciones donde se organizan estos campamentos de verano con una oferta de “11 turnos estructurados por edades durante todo el verano”.

Retirar la publicidad

La Diputación Foral de Álava, que mantiene abierto un expediente sancionador contra la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea por incumplimientos graves, tales como no haber comunicado la celebración de las colonias y no facilitar información tras conocerse las denuncias, ha remitido un requerimiento para que retiren el anuncio de las colonias previstas para este próximo verano. Desde esta institución insisten en que, de nuevo ahora, y a pesar de estar en el foco de la polémica nadie les ha comunicado la intención de organizar de nuevo los ‘udalekus’.

Los campamentos de Bernedo, se organizaban desde hace décadas sin estar registrados en ningún sitio. Ni las diputaciones forales ni el Gobierno vasco tenían inscrita esta actividad, sobre la que ya existía al menos la queja de una madre, hace seis años, y una denuncia en trámite desde enero de 2025. Sin embargo, la Diputación Foral de Álava no sabía nada hasta que recibió la primera queja, relacionada con lo que allí ocurría, tan solo unos días antes de estallar el escándalo. Fue una madre la que denunció, primero por correo electrónico, “las actuaciones inadecuadas” en el campamento y después, a través de una llamada de teléfono.

Tras conocerse el caso, han sido un total de 21 familias las que han interpuesto denuncias por lo que allí ocurría y que van desde denuncias por exhibicionismo o vejaciones, a coacciones, atentados contra la integridad moral y agresión sexual.