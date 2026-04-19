Redacción Euskadi 19 ABR 2026 - 06:30h.

Los campamentos investigados se repetirán este verano, porque ni el proceso judicial ni el administrativo están cerrados

El campamento de Bernedo, entre las denuncias por las duchas mixtas y el comunicado de los monitores defendiendo sus “50 años de historia”

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Vitoria-GasteizLa polémica generada en torno al campamento infantil de Bernedo, gestionado por Sarrea Euskal Udalekuak, y que está siendo investigado por supuestos delitos de vejaciones y contra la libertad sexual de menores, no impedirá que este verano se organicen de nuevo, ya que no ha concluido ni la instrucción judicial ni se ha cerrado el expediente administrativo abierto por la Diputación alavesa. De hecho, los organizadores de las colonias anunciaron en su web fechas y plazas para los campamentos tanto en Bernedo (Álava) como en las localidades navarras de Abaigar y Goñi.

Sin embargo, tras lo ocurrido el pasado verano, el Gobierno Vasco se comprometió a tomar medidas y garantizar los derechos de los menores en el tiempo libre. Así, se puso sobre la mesa la reforma de la Ley vasca de Juventud en la que se contemplaba reforzar las garantías frente a delitos sexuales (certificado negativo para todo el personal con contacto habitual con menores, con renovación anual) e incorporar nuevas infracciones graves o muy graves. Sin embargo, un retraso en la tramitación, ha impedido sacarlo adelante.

Con este panorama y el verano al caer, el Ejecutivo no quiere que se repita un nuevo escándalo como el de los udalekus de Bernedo, investigado por una veintena de denuncias por delitos contra la libertad sexual, y propone una serie de medidas, vía decreto, que podrían estar en vigor este mismo verano y que harán más estrictas las condiciones para ser monitor y para organizar campamentos con menores.

Más títulos, más control

El decreto que el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ya ha redactado, según adelanta El Correo, las colonias deberán incorporar la figura de un protector de Infancia, titulado y en nómina, para que vigile que se respetan los derechos de los pequeños que participen en las acampadas. Se duplica el número de monitores que deben aportar la titulación mínima, pasando de 4 a 8 de cada 10. Otra de las novedades es que los educadores deberán acreditar cada año que no han cometido abusos sexuales. Por último, se contempla la incorporación de una aplicación electrónica para que las distintas administraciones vascas se coordinen y evitar que se celebren acampadas sin autorización.

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Un juzgado de Vitoria mantiene abierta una investigación judicial tras las denuncias presentadas por una veintena de familias por presuntos delitos contra la libertad sexual de los niños y niñas que participaron en los udalekus de Bernedo. De forma paralela, la Diputación de Álava mantiene abierto un expediente administrativo sancionador contra Sarrea Euskal Udalekuak por "no comunicar" a la Administración la celebración del mismo.