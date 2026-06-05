Maitena Berrueco 05 JUN 2026 - 12:39h.

Pretendían volver a celebrarlos este verano, pero la Diputación sospecha que los nuevos organizadores quieren seguir con una actividad inhabilitada

Inhabilitan a Sarrea Euskal Udalekuak a organizar las colonias durante tres años y les impone 9.000 euros de sanción

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Vitoria-GasteizNo habrá campamentos en Bernedo. La Diputación Foral de Álava ha dado a conocer este viernes la resolución del expediente administrativo abierto contra Sarrea Euskal Udalekuak y les impone el castigo más duro contemplado en la Ley de Juventud de Euskadi: tres años de inhabilitación y 9.000 euros de multa. Finalmente, se confirma la prohibición de unas colonias que están bajo investigación judicial tras las denuncias de varias familias en las que se habla de duchas mixtas con los propios monitores y cómo estos paseaban desnudos por las instalaciones.

Además, la institución alavesa prohíbe que el udaleku, en las antiguas escuelas de la localidad alavesa, lo organice otra asociación este verano: “Consideramos que la asociación Dorrekoa Kultur Elkartea estaría actuando como una entidad instrumental, con el objetivo de dar continuidad a una actividad que ha sido objeto de inhabilitación”, ha dicho esta mañana durante su comparecencia la diputada de Cultura, Ana del Val.

La decisión de Álava echa por tierra las intenciones de los promotores de las colonias, que se vienen celebrando desde hace casi 30 años, y que ahora son objeto de investigación tras las denuncias de una veintena de familias por presuntos delitos contra la libertad sexual de varios menores de edad.

Nadie puede usar las antiguas escuelas

La Diputación ha anunciado que, a través del Instituto Foral de la Juventud, ha presentado escrito de personación ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de Vitoria, el encargado de investigar las denuncias.

Sarrea Euskal Udalekuak no podrá acceder a ayudas públicas ni organizar colonias o actividades de tiempo libre con menores durante los próximos tres años. En previsión de que los campamentos fueran prohibidos, el pasado 21 de mayo la asociación Dorrekoa Kultur Elkartea solicitó celebrar ellos los campamentos, a los que ya se habían inscrito varios menores. Finalmente, no podrá ser, tras el veto foral. La diputada socialista valora que los nuevos organizadores, lejos de ser una entidad independiente, estarían vinculados a la actividad sancionada y, por tanto, pretenderían “eludir la inhabilitación vigente de Sarrea Euskal Udalekua”, lo que supondría, “un supuesto fraude de ley”.

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Además, según la responsable foral de Cultura, la entidad inhabilitada tiene un contrato de alquiler de las antiguas escuelas de Bernedo con la Junta Administrativa de Bernedo en el que se prohíbe expresamente que ceda o subarriende este espacio. Es decir, estando Sarrea Euskal Udalekuak inhabilitada nadie puede hacer uso de esas instalaciones.