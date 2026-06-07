Maitena Berrueco 07 JUN 2026 - 19:30h.

Un estudio detecta altos índices de plomo, cadmio, cobre y arsénico en muestras de tierra próximas al parque

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BilbaoEn las últimas décadas, Bilbao se ha ido desprendiendo de todas aquellas fábricas que conferían a su núcleo urbano aquel característico aspecto gris. La ciudad, libre de humos, contaminación y malos olores se ha vestido con la piel de titanio del Museo Guggenheim para resurgir como una urbe moderna y atractiva. Sin embargo, aun hay un vestigio de aquel pasado de hierro y humo, que amarga la existencia a los vecinos del barrio de Zorroza.

Se trata de la planta Sader-Profersa, perteneciente al grupo Agaleus, y dedicada a la descontaminación y eliminación de residuos y a la fabricación de fertilizantes a través de residuos y que lleva cuatro décadas funcionando en Punta Zorroza, a escasos metros de algunas viviendas.

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Los residentes de esta zona de la capital vizcaína llevan años conviviendo con los malos olores y la polución, también con la promesa de un traslado que no termina de materializarse y que les está llevando a perder la paciencia, "llevamos muchos años recibiendo noticias sobre el traslado de Sader, un traslado que nunca llega". Una situación que comparten los vecinos de toda la vida con los nuevos residentes que han comprado vivienda en esta zona que prometía ser el nuevo Bilbao: "Estamos hartos de que nos estén dañando la salud".

Plomo y arsénico, en el parque

Los gases contaminantes, que emite la planta industrial enclavada en esta zona, provocan que el aire llegue a ser irrespirable, pero más allá del malestar y de las sospechas de que ese aire que respiran es nocivo para la salud, los residentes han conocido ahora las conclusiones de un estudio europeo, al que ha tenido acceso Naiz, que alerta de la presencia en el barrio de plomo y arsénico, entre otros metales pesados. El estudio constata la contaminación de los suelos en el entorno de la planta, que lleva 40 años funcionando. Así, las muestras recogidas cerca de un parque infantil y a solo cien metros de algunas viviendas revelaban índices muy elevados de plomo, arsénico, zinc, cadmio y cobre.

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Metales pesados en el mismo espacio en el que desde hace un año juegan los niños del barrio. La Landa es un parque de más de 11.000 metros cuadrados en Punta Zorroza, en el que no faltan zonas verdes, de juego y deportivas, en el que no falta ni un pumptrack ni tampoco olores apestosos procedentes de las chimeneas fabriles. "¿No sabían antes de hacer el parque la mierda que había en el suelo y alrededores?" o "Yo pondría a vivir ahí al que permitió hacer ese parque", comentan algunos de los afectados.

El hartazgo se extiende a otros barrios

Zorroza es la zona cero, allí se levantan las fábricas, pero la preocupación con el paso del tiempo se ha extendido, al igual que los malos olores por el aire, a otros distritos de Bilbao como San Ignacio. Esta semana hartos de la incertidumbre, de no saber cuando se producirá definitivamente el traslado de la planta a Zierbena, los vecinos se han manifestado para mostrar su descontento y pedir una solución.

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No quieren ni pueden seguir viviendo así, tienen miedo y no es para menos, aquí nadie olvida los dos incidentes graves que se produjeron en a penas una semana, hace solo dos años. Algunos vecinos lamentan que "pudieron tener repercusión en la salud de las personas residentes del entorno de Sader-Profersa y en pleno 2026 aún no tenemos explicación real".