Manuel Pimentel Málaga, 26 JUL 2026 - 12:00h.

El agua de la piscina municipal de Almargen estimula el organismo por menos de 3 euros la entrada

Sus propiedades medicinales son comparables a las del conocido Balneario de la Toja

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Una piscina municipal con las mismas propiedades medicinales que la de un balneario, pero por 2,50 euros la entrada. La piscina de Almargen, en la provincia de Málaga, destaca por contar con agua salada medicinal que tiene propiedades beneficiosas similares a la de balnerarios tan conocidos como el de La Toja, en Galicia.

El agua especial de esta piscina en la comarca del Guadalteba proviene del arroyo El Salado, que es del que se abastece. Se trata de agua clorurada sulfatada sódica clásica, que estimula el organismo, mejora la piel y puede tratar problemas circularios y digestivos.

Las aguas del arroyo entran y salen de la piscina con un caudal de nacimiento de 50.000 litros por hora, tal y como indican desde al Ayuntamiento de Almargen, que compara la calidad de estas aguas sulfurosas con las del Balneario de La Toja, así como las de de otros centros termales de España, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal y Rumania.

Beneficios medicinales

Un informe técnico-médico subraya el importante potencial terapéutico del agua del arroyo El Salado que nutre a esta piscina.

Según el estudio, la aplicación directa mediante duchas en el nacimiento ayuda a mejorar problemas de la piel como liquen, eczemas secos, lupus y alergias. En forma de lodos resulta muy eficaz contra el acné en todas sus variantes, forúnculos, fístulas, eczemas crónicos y varicosos.

Además, la aplicación de compresas empapadas en aguas madres actúa como un eficaz descongestionante en órganos pélvicos, siendo de utilidad en patologías como anexitis y fibromiomas.

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Por otro lado, estas aguas cluoradas estimulan la circulación sanguínea y genera un efecto termoeléctrico en el organismo debido a las partículas salinas que se adhieren a la piel y reactivan el metabolismo si se ingieren pequeñas dosis.

Finalmente, su alto contenido en sulfatos le otorga propiedades laxantes y antiinflamatorias en afecciones de la vesícula y el colon, resultando también beneficiosa para tratar dolencias respiratorias como asma, bronquitis, sinusitis y vegetaciones, así como en ciertos tipos de anemias.

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El estudio recomienda que el baño ideal se realice a una temperatura de 30 ºC, y secarse directamente al sol para maximizar sus beneficios, especialmente en el tratamiento de la psoriasis, eczemas y alopecias.

Entradas desde 1,50 euros y bonos

Por si todos estos beneficios fueran pocos, la piscina de Almargen tiene además un precio muy reducido en comparación contras piscians municipales de la provincia.

El precio para entrar es de 2,50 euros para los adultos y 1,50 euros para los niños menores de 12 años. El Ayuntamiento ofrece bonos para utilizar las instalaciones que van desde los 20 euros para grupos de 15 personas, o 40 euros para una persona toda la temporada.

Además cuenta con espacios de sombra y césped. El horario de paertura es de 12:00 a 19:00 horas de lunes a viernes y de 11:00 a 20:00 horas los ´sabados y los domignos. La temporada de apertura es desde el 23 de junio hasta septiembre.