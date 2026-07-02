Hasta 3.000 euros para autónomos que digitalicen su negocio: la nueva convocatoria está a punto de abrirse

El Kit Digital fue el programa de apoyo a la digitalización de pymes más solicitado de la historia de España. Cerró sus convocatorias en octubre de 2025, pero el dinero no se ha agotado

Existe un bono municipal para pagar la luz que no aparece en ninguna web oficial pero que se puede solicitar

Compartir







Entre 2022 y octubre de 2025, el programa Kit Digital repartió más de 3.400 millones de euros entre unos 850.000 negocios. Llegó al cien por cien de las provincias españolas y a más del 90% de sus municipios. Más de 2,5 millones de empleos se vieron beneficiados indirectamente por la implantación de soluciones tecnológicas en pequeñas empresas y negocios unipersonales. Son cifras que Red.es calificó públicamente como las de "el programa de apoyo a la digitalización de pymes más demandado de la historia de España".

Qué era y qué ofrecía

El Kit Digital funciona como un bono digital en el que el beneficiario no tiene que adelantar el dinero. El Gobierno paga directamente a los llamados "agentes digitalizadores", que son empresas homologadas por Red.es que implantan las soluciones digitales en el negocio. El autónomo o la microempresa simplemente elige qué necesita, firma el acuerdo con el agente y empieza a beneficiarse del servicio.

PUEDE INTERESARTE Subvención de hasta el 50% de la inversión para reformar tu local comercial en 2026

Para los autónomos y empresas del llamado Segmento III, es decir, los negocios con entre 0 y menos de 3 empleados, el bono ascendía a 3.000 euros.

El catálogo de soluciones subvencionables era amplio yendo desde la creación de páginas web, tiendas online, gestión de redes sociales, ciberseguridad, presencia en marketplace, gestión de clientes, factura electrónica o gestión de procesos. Todo ello con el único requisito de que la solución sea nueva para el negocio o suponga una mejora funcional real sobre lo que ya tenía.

Cerrado en octubre, pero…

El 31 de octubre de 2025, Red.es comunicó oficialmente el cierre del plazo de presentación de solicitudes para las últimas convocatorias abiertas, incluyendo la del Segmento III. Quien no hubiera solicitado su bono antes de esa fecha quedó fuera de la primera fase del programa.

Pero el programa no ha muerto. El 28 de enero de 2026, el Ministerio para la Transformación Digital publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden TDF/39/2026, que modifica las bases reguladoras para permitir la distribución de los fondos remanentes, es decir, el dinero que por distintos motivos no llegó a concederse o ejecutarse en convocatorias anteriores. Esta actualización normativa introduce un cambio importante, ya que elimina la fecha límite fija y establece que el programa estará vigente hasta el agotamiento de los fondos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La medida tiene como objetivo evitar que los fondos europeos Next Generation EU queden sin ejecutar antes de su fecha límite, prevista para agosto de 2026. El programa se financia con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que significa que cualquier cantidad que no se distribuya antes de ese plazo se pierde.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

A quién va dirigida la nueva fase

La Orden TDF/39/2026 amplía el espectro de potenciales beneficiarios. Además de los autónomos y microempresas de 0 a 2 empleados del Segmento III, la nueva normativa da cabida a pymes de hasta 49 empleados, abre la puerta a quienes quedaron en lista de espera sin resolución favorable por falta de presupuesto en convocatorias anteriores, y facilita la situación de negocios que tuvieron problemas con la justificación de ayudas ya concedidas. Los requisitos de elegibilidad se mantienen: domicilio fiscal en España, estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, y cumplir los límites de ayudas de minimis que impone la normativa europea.

Una convocatoria que todavía no está abierta

La realidad, a fecha de hoy, es la siguiente: el marco normativo está aprobado y publicado en el BOE, pero Red.es todavía no ha publicado la convocatoria específica con las fechas y el procedimiento de solicitud. Es decir, que por el momento no es posible presentar una nueva solicitud.

Dado que los fondos NextGenerationEU tienen fecha límite de ejecución en agosto de 2026, todos los indicadores apuntan a que la nueva convocatoria debería abrirse en las próximas semanas. Quienes lleguen antes tendrán más opciones, ya que el sistema funciona por orden de llegada y hasta que se agoten los fondos disponibles, sin fecha de cierre fija.

Qué hacer para estar listos

Mientras se publica la convocatoria oficial, hay pasos que cualquier autónomo puede dar ya para no perder tiempo cuando llegue el momento. El primero es registrarse en el área privada de Acelera Pyme y completar el test de autodiagnóstico digital, un cuestionario que determina el nivel de madurez digital del negocio y que es requisito previo a cualquier solicitud. El segundo es identificar qué soluciones digitales necesita realmente el negocio y con qué agente digitalizador trabajaría: el catálogo oficial de agentes homologados está disponible en el mismo portal.

Quien esté al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, lleve al menos seis meses ejerciendo su actividad y no haya agotado sus límites de ayudas de minimis tiene todas las condiciones para solicitar el bono en cuanto la convocatoria se publique.