Maitena Berrueco 05 JUL 2026 - 07:30h.

Se trata de material químico altamente sensible y se han requerido detonaciones controladas para destruirlo

Se usaba en laboratorios escolares y puede explosionar tras volverse sólido por eso hay que evitar manipularlo

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Vitoria-GasteizLa presencia de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDE) de la Ertzaintza en varios institutos y colegios vascos ha extrañado y preocupado a partes iguales. ¿Qué está pasando en esos centros educativos para que se requiera la presencia de estos especialistas en detonaciones controladas? Y no, no es un simulacro. La realidad es que los especialistas de la UDE se han enfrentado a una sustancia tan peligrosa como difícil de pronunciar, ácido pícrico. No es la primera vez, un Tedax hablaba sobre el ácido pícrico hallado en laboratorios gallegos: "Hace 30 años, se hacían locuras en las universidades"

Tres botes de esta sustancia química en tres centros educativos de Euskadi obligaron a movilizar a los especialistas de UDE hace solo unos días, este mismo miércoles cuatro nuevos avisos obligaron a la Ertzaintza a desplegarse por Eibar, Getxo, Bilbao y Vitoria, en total, retiraron seis recipientes. En total, más de medio kilo de esta sustancia que a temperaturas altas, con un simple roce o golpe puede explotar.

La Unidad de Desactivación de Explosivos tras retirar los botes del interior de los centros educativos La Salle de Eibar, el IES Aixerrota de Getxo, Zabalburu Ikastetxea de Bilbao y el IES Miguel de Unamuno de Vitoria-Gasteiz, los detonó de manera controlada, ante el elevado riesgo de explosión que entraña este ácido.

¿Qué es y para qué se usaba en las escuelas?

Pero, ¿Qué es el ácido pícrico? o ¿Porqué lo han encontrado en escuelas e institutos?, son algunas de las preguntas que estas actuaciones policiales han generado.

El ácido pícrico es un producto químico, en concreto, un sólido cristalino amarillo que se utiliza como explosivo potente y oxidante fuerte en los combustibles de cohetes, cerillas, técnicas de tratamiento del cuero, en los métodos de grabado de metales, las baterías o municiones. Puede servir también de tinte para tejidos o para tintar el vidrio. El acido pícrico es conocido por ser absorbido rápidamente a través de la piel y de las mucosas. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, a marineros de la US Navy, les empezaron a detectar sangre en la orina durante su estancia en un puerto japonés, seguramente porque al agua que bebían, procedía del mar, en el cual se había vertido una gran cantidad de municiones que contenían ácido pícrico.

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Los laboratorios de toxicología explican que en Estados Unidos, la agencia federal de EE. UU. encargada de garantizar lugares de trabajo seguros y saludables, OSHA, clasifica el ácido pícrico como Explosivo de Clase A. Este producto químico explota espontáneamente a temperaturas superiores a 300°C. Puede también descomponerse por explosión en caso de choque, de roce o de sacudida violenta.

Su presencia en colegios no es extraña ya que, durante mucho tiempo, se utilizaba en los laboratorios escolares como reactivo y es relativamente frecuente, que aún se conserven muestras en algunos de ellos. Entonces, ¿Porqué ahora estas muestras antiguas son un riesgo? La razón es que cuando el ácido pícrico se seca, se cristaliza, se vuelve altamente explosivo. Es un sólido combustible e inflamable que obliga a unidades policiales especializadas a gestionar las botellas de ácido pícrico muy antiguas que se descubren en laboratorios de química.

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De ahí, que la Ertzaintza advierta de que hay que evitar manipularlo y dar aviso a la policía para que los especialistas de la UDE procedan a retirar el material siguiendo los protocolos de seguridad y posteriormente, a su destrucción controlada.