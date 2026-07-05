Iván Sevilla 05 JUL 2026 - 06:30h.

El casting necesita seleccionar hombres "gaditanos que aparenten entre 25 y 55 años para se personajes de reparto"

Los que sean finalmente escogidos actuarán como "trabajadores del campo" en un rodaje entre septiembre y noviembre

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CádizNueva oferta laboral con inscripciones abiertas bajo una muy específica condición. Buscan actores "de aspecto curtido que hayan crecido y residan en la provincia de Cádiz", concretamente, para grabar o rodar una serie.

Las directoras de casting de cine Arantza y Paula lanzaron el anuncio para seleccionar a hombres gaditanos como requisito "indispensable". "Cualquier opción no gaditana será descartada", dejaron claro.

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Bajo esa norma, necesitan escoger a varones "que aparenten entre 25 y 55 años para ser personajes de reparto" (o secundarios) que saldrán en una filmación prevista para este 2026.

Según adelantaron, el rodaje está programado para llevarse a cabo "entre septiembre y noviembre", sin especificar lugar o lugares. Los perfiles que quieren actuarán como "trabajadores del campo".

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Quienes estén interesados en participar en esta selección, deben enviar su "material de presentación o vídeo (de YouTube o Vimeo) al correo electrónico castingserie2026@arantzaypaulacasting.com antes del 5 de julio".

Mencionar "edad, altura, ciudad de nacimiento y de residencia"

Desde la agencia añaden que los que manden su candidatura deben mencionar su "edad, altura, ciudad de nacimiento y también la de residencia actual". Para así saber si se ajustan a los requisitos exigidos.

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En el caso de que los actores tengan "representante", piden que se aseguren primero de que esta persona "no ha enviado ya" ese material que solicitan para no tenerlo por duplicado y por dos vías.

"Se entenderá que todas las personas que se presenten han leído y están de acuerdo con nuestra política de privacidad", recuerdan en sus publicaciones en redes sociales, donde anuncian el casting.

Series y películas para las que han seleccionado personajes

La serie rodada se emitirá en "una plataforma" de contenido audiovisual. Aunque no precisaron cuál, las directoras Arantza y Paula ya han seleccionado a personajes para películas de Disney +, Netflix o Movistar +.

Entre ellas, numerosos títulos españoles conocidos e incluso premiados como 'As Bestas', 'Cerdita', 'El ser querido', 'La consagración de la primavera', 'Verónica' o 'El Reino'.

De las series en las que igualmente han colaborado antes escogiendo a actores y actrices, podemos destacar 'Servir y proteger', 'Antidisturbios', 'Desde el mañana' o 'La chica invisible'.