Antoni Mateu 05 JUL 2026 - 07:00h.

Miguel López Rivera, más conocido como 'Miguel The Scientist' es doctorando en Ciencias Biológicas y Biomédicas en Harvard y graduado en Yale en Biología molecular, celular y del desarrollo

Rosalía reconoce al científico que bautizó una proteína con su nombre durante un concierto en Boston: "Por el amor a las moléculas"

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Miguel López Rivera ha pasado de ser investigador en inmunología y microbiología a ser un fenómeno viral por el concierto de Rosalía en Boston, EEUU. No obstante, más allá del 'shoutout' que la cantante pidió al público, ¿qué hay detrás de este compuesto que lleva su nombre? ¿Cómo se ha descubierto la molécula?

Miguel, además cuenta a la web de 'Informativos Telecinco' que se muestra "agradecido e ilusionado" por la visibilidad del concierto: "Rosalía nos ha hecho muy visibles y ahora veo una oportunidad de hacer llegar la ciencia a un público general en redes sociales". En su perfil @riveralopz ya se dedica a la divulgación.

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Así es la proteína Rosalía, que permite a los virus 'esconderse'

'The Scientist' explica el origen de la investigación a través de la primera pregunta que se formuló: "¿Hay alguna molécula o alguna estrategia que les permita a los virus escaparse del sistema inmune, o esconderse?"

A partir de esta formulación, explica que "empezamos a experimentar con varios virus y células para observar si había alguna actividad que no nos cuadrara". Y es en este punto, relata, cuando "nos dimos cuenta de un tipo de virus que estaba infectando a una célula que tenía una defensa, pero además lo estaba haciendo muy bien".

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Esa molécula, la que lleva el nombre de Rosalía -que es la que Miguel Rivera y su equipo han descubierto- "es la que permite a los virus esconderse del sistema inmune para infectar".

"Podemos saber cómo funciona y cómo deja de funcionar nuestro organismo"

"Cuanto más sepamos cómo funcionan nuestras defensas (y las de los seres vivos en general), mejor. Aprendiendo sobre este sistema podemos extrapolar conocimientos y saber cómo funciona nuestro sistema inmune y también cómo deja de funcionar en ciertas enfermedades", explica el investigador.

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"Es ciencia básica. Es inmunología. Además de la proteína de Rosalía también hemos descubierto en el virus unas proteínas "primas" relacionadas, que están presentes en los seres humanos y que se relacionan con la contracción muscular y con el sistema nervioso, pero esta todavía no está claro cómo funciona en humanos".

Por el momento, y con lo que se ha podido descubrir, Rivera López celebra que "ahora sabemos cómo funciona en el virus y podemos plantear nuevas hipótesis".

La proteína "tiene forma de castañuelas"

¿Por qué se llama Rosalía? El investigador explica que el origen del nombre se relaciona con su disciplina científica: la biología estructural. "Decidimos ponerle ese nombre a esta molécula porque nuestro laboratorio utiliza biología estructural. Este tipo mira a la forma, a la estructura, para intentar averiguar cuál es la función que realiza en base a la forma que tiene", explica.

La forma continúa con las metáforas empleadas para que los conceptos sean más visibles y entendibles: "en este caso la proteína tiene forma parecida a unas castañuelas. Intentamos buscar analogías con cosas del día a día. Por continuar el guiño a la cultura española y dado que Rosalía es mi cantante favorita, es un nombre que le pega".

Miguel salió de concierto y llevaba un cartel que Rosalía leyó "de casualidad", explica. "Aquí es donde se produjo el encuentro viral". Celebra que "la mayoría de científicos del público se sintieron reflejados. Boston es una ciudad muy universitaria y está llena de investigadores y me hizo mucha ilusión poder contarle esta historia a Rosalía".