Puri Ruiz 05 JUL 2026 - 08:00h.

De las islas baleares es, sin duda, una de las menos publicitadas como destino turístico; por eso todavía sigue conservando el encanto que enamoró a todas estas celebridades en los años 80

Ana Belén: "Víctor relativiza todo mucho, algo que a mí me falta porque yo enseguida hago una tragedia"

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‘Fa vint anys que tinc vint anys’ (hace veinte años que tengo veinte años): así se llamaba uno de los discos más conocidos de Joan Manuel Serrat. Era su manera poética de decir que había cumplido ya los 40. El tiempo pasa volando y de aquello hace ya otros 40, pero por aquel entonces, hará unos 40 años también, se enamoró de aquella casa “con una ventana desde la que se ve el mundo”. El refugio de Serrat lo es también de Ana Belén y Víctor Manuel, y de otras celebridades como Iñaki Gabilondo. No es casualidad: son muchos los motivos que han llevado a tantos famosos a encontrar allí su remanso de paz.

Menorca, la isla "menos conocida" de las Baleares

Menorca es, quizá, una isla mucho menos publicitada que Mallorca o Ibiza como destino turístico, por lo que se ha convertido en el favorito de todos aquellos VIP que buscan más tranquilidad sin perder un ápice de encanto. Más bien al contrario: todos aquellos que huyen del bullicio de Palma o de las fiestas interminables de la isla Pitiusa se refugian en Menorca desde hace muchos años. Serrat, en concreto, lo hace desde principios de los 80, al igual que sus íntimos amigos Ana Belén y Víctor Manuel. Tanto el matrimonio como el cantante de 'Penélope' adquirieron sendas propiedades por entonces.

Y ¿qué tiene Menorca que ha hechizado a tanta gente? Para empezar, el puerto de Maó (Mahón), el segundo puerto natural más grande del Mediterráneo y también uno de los más antiguos: se tienen noticias de su influencia en el comercio internacional desde, al menos, el siglo III a. de C., es decir, desde la época en la que cartagineses y griegos dominaban aquel mar, mucho antes de que comenzara el Imperio Romano.

Las impresionantes vistas del puerto

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Sobre ese puerto, con unas vistas privilegiadas, se sitúa S’Altra Banda, el barrio en el que se erigen las viviendas de los mencionados artistas. Allí, Ana, Víctor y Joan Manuel se alejan del ruido de Madrid y Barcelona, respectivamente, y con toda seguridad compartirán más de una velada. Esta perla balear que es Menorca cuenta, además, con innumerables atractivos: calas en las que poder bañarte sin ser visto por miles de ojos, una orografía única que la ha convertido en Reserva de la Biosfera de la Unesco y joyas arquitectónicas como el Portal de Sant Roc, uno de los pocos restos visibles de la antigua muralla que rodeaba Maó y Ciutadella, la iglesia de Santa María o la Naveta des Tudons, el monumento funerario más antiguo de Europa, en torno al siglo X a. de C.

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No nos podemos olvidar de los islotes cercanos al propio puerto, que añaden encanto natural a la zona. La Illa del Rei cuenta con restos de una iglesia paleocristiana, y la de Lazareto, llamada así porque se construyó en ella un lazareto (un hospital de aislamiento) para afectados por la peste.

La isla por la que han pasado personas de fama mundial

Ana Belén, Serrat, Víctor Manuel o Iñaki Gabilondo y su mujer, Lola Carretero, son solo los famosos más fieles a la isla, pero no son los únicos. Deportistas como Marc Márquez, Àlex Corretja, Cristiano Ronaldo o Maria Sharapova han paseado por sus playas y calles. También lo han hecho presentadores como Anne Igartiburu, Mercedes Milá o Boris Izaguirre, cómicos como Andreu Buenafuente… Eso, sin olvidar que Elton John o Ian Gillan, vocalista de Deep Purple, han recalado en alguna ocasión y, como todos sus visitantes, se han enamorado de esta isla que refleja como pocas la mezcla de culturas que siempre ha dado el Mediterráneo.