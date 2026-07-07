Maitena Berrueco 07 JUL 2026 - 18:30h.

La jornada con mayor volumen de actividad en Loiu es este viernes 3 de julio, con 180 operaciones previstas

Primera Operación Salida de las vacaciones: se esperan 100 millones de desplazamientos en carretera en un verano de récord

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BilbaoEl aeropuerto de Bilbao se ha convertido este viernes 3 de julio en un hervidero. Miles de pasajeros con sus correspondientes equipajes se movían por la terminal dispuestos a dar el pistoletazo de salida a sus vacaciones estivales. Hoy es uno de los días de mayor facturación de vuelos en Loiu, en plena operación salida. Un momento ideal para conocer cuáles son los destinos favoritos de los vascos estos días y qué tipo de escapadas prefieren: en pareja, en familia o en solitario. ¿Playa o turismo de ciudad?

Tras un sondeo por la terminal de salidas, las islas se perfilan como una de las opciones preferidas en Euskadi. Concretamente, Mallorca y Menorca se llevan la palma. “Nos vamos a Mallorca, a descansar y conocer la isla, se ha hecho muy largo el año y tenemos muchas ganas de disfrutar de las vacaciones”, relataba una familia de cuatro miembros; “Vamos a Mallorca a relajarnos un poco, porque estamos todos como una moto”, confiesan otros. Tenerife también recibirá estos días a un buen número de vascos.

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Muy cerca, de ellos, una pareja relata que viajan “a Menorca, 13 días para empaparnos de sol y playa”, cuentan. También a Menorca se va una madre con sus dos hijos, ella ya conoce la isla, pero “se la tengo que enseñar a ellos y además, descansar, que buena falta nos hace”.

La abuela elige

Entre quienes optan por destino en el extranjero, hoy en Loiu abundan los viajeros que han elegido pasar sus días de descanso “pateando los calles” de Estambul. Las razones son variopintas, los hay que lo han escogido porque “era barato” y otros que lo tenían claro “más que nada por la historia que tiene por detrás soy un poco friki de eso”.

Pero, ¿Quién elige las vacaciones, es una decisión consensuada o una elección que se impone al resto de la familia? En el caso de una familia vizcaína que este viernes viaja a Grecia, son contundentes “no lo hemos elegido nosotros sino la abuela”. El plan, no tiene desperdicio, “vamos toda la familia” y “el plan es una semanita en un barquito y ver todas las cosas que tienen las islas”.

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Entre este universo de viajeros, también los hay que optan por hacerlo en solitario tomándose “un descanso exprés" para ir a Londres durante tres días. El objetivo, hacer algo de turismo pero sobre todo asistir al concierto de Harry Styles. Pues eso, en la variedad está el gusto.