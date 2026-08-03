telecinco.es 03 AGO 2026 - 19:59h.

Una plaga de carabelas portuguesas invade las playas de Guipúzcoa y deja varios heridos por sus picaduras

Alertan de la aparición de cientos de medusas clavel en las playas de Almería, una especie muy urticante: "Cuidado que ni siquiera se ven"

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Un hombre tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario tras sufrir la picadura de dos o tres carabelas, quienes han sido las protagonistas de las playas guipuzcoanas durante el primer fin de semana de agosto.

Su presencia ha provocado muchos accidentes y ha dejado a más de una persona herida. De hecho, el hombre que sufrió varias picaduras a la vez era nadador habitual de la zona y durante la jornada del sábado, los médicos tuvieron que atender a varias personas que presentaron picaduras, aunque nadie tuvo que precisar alguna intervención, según ha confirmado ‘El Diario Vasco’.

Los socorristas de distintas playas de Guipúzcoa han tenido largas jornadas de trabajo, especialmente por la tarde, ya que el viento desvió la corriente de la marea y llevó las carabelas portuguesas hasta la orilla. El mismo medio ha podido hablar con Edu Flamarique, el jefe del servicio de vigilancia y rescate en las playas de San Sebastián, explicando que “son de pequeño tamaño y suelen provocar picaduras leves”.

Obliga a prohibir el baño en una de las playas

En algunas playas incluso, como la donostiarra de Ondarreta, han tenido que prohibir el baño durante varias horas debido a las numerosas picaduras de medusa que estaban reportando los bañistas y que los socorristas no daban abasto para poder atender a todas las personas. El mismo profesional, ha confirmado que “todas las picaduras fueron leves y se produjeron en muy poco espacio de tiempo. Se decidió cerrar la playa para evitar que se produjeran más incidencias y poder atender adecuadamente de todo aquel que se acercaba al puesto”.

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El mismo sábado se produjeron hasta 30 picaduras en muy poco tiempo en la playa de la Zurriola, donde los socorristas ondearon la bandera amarilla junto a la cantidad de medusas que se concentraron en la orilla. La llegada masiva de esta especie está ligada al cambio de las condiciones climatológicas, ya que el viento de componente noroeste podría ser el principal responsable de arrastrarlas hasta estas costas.