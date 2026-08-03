Carlos Plá Valencia, 03 AGO 2026 - 07:30h.

La aplicación, que ha superado ya las 700.000 descargas, incluye un nuevo mapa web que ofrece una visión más completa de la presencia de medusas en una zona geográfica concreta

Científicos de la Universidad de Alicante desarrollan una boya capaz de ahuyentar a las medusas de las playas

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MedusApp, la aplicación desarrollada por un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universidad de Alicante (UA), incorpora este verano un nuevo mapa interactivo que permite analizar la evolución temporal de los avistamientos de medusas.

La aplicación esta disponible en seis idiomas y ha superado este mes de julio las 700.000 descargas entre dispositivos Android e iOS. La principal novedad de este año es el nuevo mapa web, que ofrece una visión más completa de la presencia de medusas en una zona geográfica concreta. "Permite analizar visualmente cómo evolucionan los avistamientos de las distintas especies a lo largo del tiempo", explica Ramón Palacios, informático de la UPV y desarrollador de la aplicación.

Desde su lanzamiento, MedusApp ha pasado de ser un proyecto centrado en el litoral mediterráneo a convertirse en una herramienta utilizada por bañistas e investigadores en prácticamente en todo el mundo. “Y además de haberse convertido en una referencia internacional para saber si en una playa hay medusas o no, Medusapp es la app española de ciencia ciudadana más descargada, de cualquier temática, y está en el top 10 a nivel mundial, si atendemos a los números que dan Apple App Store y Google Play”, destaca Eduardo Blasco, también informático de la UPV y codesarrollador de la aplicación.

¿Cómo funciona?

La aplicación permite comunicar en tiempo real la presencia de medusas o confirmar que una playa está libre de ellas, información que aparece reflejada en un mapa accesible para cualquier persona usuaria. "Cada usuario se convierte también en colaborador del proyecto. Sus avisos permiten que otros bañistas conozcan el estado de una playa antes de acudir y, además, generan una base de datos que utilizamos para estudiar cómo se distribuyen y evolucionan las poblaciones de medusas", explica Eduardo Blasco.

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Para garantizar la veracidad de la información y evitar falsas alarmas que puedan perjudicar al sector turístico, cada avistamiento enviado pasa por un riguroso protocolo de validación: un algoritmo de Inteligencia Artificial entrenado con más de 10.000 imágenes etiqueta taxonómicamente la especie y valida su ubicación, un proceso supervisado en última instancia por un comité de expertos de manera muy ágil.

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Medusapp también incorpora una guía de primeros auxilios elaborada por profesionales sanitarios con recomendaciones sobre cómo actuar ante una picadura.

Especies dominantes

Gracias al volumen total de avisos que ha aumentado debido al crecimiento en el número de descargas de la aplicación, los datos obtenidos señalan un cambio biológico real en la especie dominante en las costas mediterráneas. “De los 2.530.741 de ejemplares de medusas registrados en la base de datos, la inofensiva medusa "huevo frito" (Cotylorhiza tuberculata) ha superado oficialmente a la medusa picadora la ‘clavel’ (Pelagia noctiluca) como la especie marina más reportada en nuestra franja costera”, indica César Bordehore, profesor del Departamento de Ecología e investigador del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramón Margalef (IMEM) de la UA.

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En 2020, “C. tuberculata representaba solo el 12,1 % de todas las medusas reportadas. Para 2025, su cuota alcanzó el 27,8 % del total de avistamientos, lo que significa que casi 1 de cada 3 medusas registradas pertenecía a esta especie”, añade el investigador de la UA.

Entre otros hitos de Medusapp que han contribuido al conocimiento científico, en 2021 destacó la presencia de Rhizostoma luteum, una especie de medusa gigante poco frecuente procedente del Atlántico. “Por primera vez, se registró en la app un aviso acompañado de vídeo que confirmaba el avistamiento de este ejemplar en aguas de Mallorca”, destaca Bordehore.