Maitena Berrueco 11 AGO 2026 - 04:30h.

Mirar directamente la luz solar te puede "freír el ojo", "hacerte una ampolla dolorosísima", advierten

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

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BilbaoAun faltan algunos días para el eclipse solar total del próximo 12 de agosto y en Bilbao, seguramente al igual que en otras muchas ciudades, empieza a ser difícil encontrar un par de gafas especiales para observar con seguridad este fenómeno. "es importantísimo usarlas para ver el eclipse, porque hacerlo directamente te puede freír el ojo, hacer que sufras una ampolla dolorosísima y difícil de curar", explica una oftalmóloga bilbaína.

Ópticas, supermercados y grandes almacenes, entre otros, las venden desde hace meses y en algunos, ante la elevada demanda, han tenido que realizar nuevos pedidos. Las gafas del eclipse empiezan a ser, como el anillo para Gollum en 'El Señor de los Anillos", un auténtico "tesoro", muy difícil de encontrar.

Los más previsores hace semanas que se hicieron con ellas; otros, cuando empezaron a ver en los mostradores de los comercios las gafas especiales para ver el eclipse, pensaron que era una exageración hacerse con unas con semejante premura y lo dejaron para más adelante, sin llegar a imaginar que se iban a agotar. Sí, en muchos establecimientos se han visto desbordados ante el aluvión de clientes y han agotado el stock. En Bilbao, por ejemplo, en la Óptica Jesús un cartel bien visible advierte de que están, por el momento, “agotadas”, lo que no evita que algunos sigan entrando para probar suerte, "por si queda alguna por ahí o si las pueden reservar", cuenta Eider Txarroalde de la Óptica Jesús.

Tres semanas, agotadas

Se cumple un año desde que este establecimiento solicitó a sus proveedores estas gafas especiales, homologadas y certificadas, para observar el eclipse, sin embargo no empezaron a recibir las primeras unidades hasta el pasado mes de enero. A ocho meses vista, solo los más previsores empezaron a comprarlas, pero a medida que se acercaba la fecha, el 'boom' ha sido "espectacular". Tanto que en esta óptica del Casco Viejo bilbaíno hace "tres semanas" que se agotaron. Por suerte, este mismo lunes recibieron una remesa, pero fue "visto y no visto", para la una del mediodía ya no tenían ninguna.

Nadie quiere perderse un fenómeno astronómico que no se repite en Euskadi desde hace más de un siglo, pero observar directamente el sol puede provocar serias lesiones oculares. Así las gafas que se adquieran deben ser capaces de bloquear más del 99 por ciento de la luz solar para evitar sufrir lesiones graves en la retina. "Estas gafas tienen una especie de lente muy parecida a los que utilizan los trabajadores de la metalurgia por eso protege tanto", explica Txarroalde.

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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja usar gafas especiales con marcado CE y referencia EN ISO 12312-2:2015 para ver el próximo eclipse solar, y alerta de las "graves" e "irreversibles" lesiones oculares que se pueden producir con una observación directa del Sol.

Ante la enorme demanda, en algunos establecimientos de la capital vizcaína se ha optado por apuntar a los clientes en una lista de espera para que puedan acercarse a retirar sus gafas para el eclipse, a medida que se van reponiendo existencias. En otros, toca ser rápidos y confiar en la suerte, para que aún haya algún par cuando se acerquen a comprarlas.