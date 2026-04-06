Maitena Berrueco 06 ABR 2026 - 18:30h.

El Gobierno vasco crea 'eklipsea.euskadi.eus' sobre este fenómeno astronómico, que no se repetirá hasta el año 2.183

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Vitoria-GasteizDentro de cuatro meses, Euskadi asistirá a un fenómeno poco frecuente y que algunos califican de “sobrecogedor”. El mismo fenómeno que hace siglos “causaba pánico” por sus supuestos “efectos catastróficos” y que, hoy en día, atrae a propios y extraños. Hablamos de un eclipse total de sol, que ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la cara solar y sumergiendo en oscuridad una franja de la superficie terrestre.

Un acontecimiento que no se produce desde hace más de un siglo y que, tras el próximo verano, no volverá a repetirse hasta el año 2.183. Sin embargo, no será visible desde cualquier punto del País Vasco: el sur de Álava será la localización idónea para disfrutar de este eclipse en las mejores condiciones.

Los eclipses solares no son muy frecuentes y cada eclipse solar solo se puede ver desde algunos lugares de la Tierra. Pues bien, el próximo 12 de agosto este fenómeno, de aproximadamente dos horas de duración, será visible desde Euskadi durante un minuto y 20 segundos, algo que no se repetirá en 157 años. Este eclipse excepcional sólo se va a poder disfrutar al 100% desde Groenlandia, Islandia y la Península Ibérica. Un “raro privilegio” que el Gobierno vasco contempla como una oportunidad única para disfrutar del fenómeno pero también “para acercar la astronomía” a los vascos.

El departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco ha creado una web para reunir toda la información relevante en torno a este evento histórico. Desde las mejores localizaciones, horarios y fases; a las recomendaciones para verlo con seguridad, pasando por una agenda de actividades.

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No en vano, este tipo de eventos han tenido un enorme peso en el avance científico a lo largo de la historia ha recordado. De hecho, Naiara Barrado Izagirre, investigadora del grupo de Ciencias Planetarias de la EHU, apuntaba como ejemplo el experimento llevado a cabo por Eddington en 1.919, que permitió confirmar la teoría de la relatividad de Einstein.

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Álava, localización privilegiada

Así, por ejemplo, se ha elaborado una especie de guía con los puntos preferentes de observación del eclipse solar en Euskadi. De las tres provincias vascas, Álava será la más afortunada, en concreto, el sur del territorio, porque por su situación reúne las mejores condiciones para observar un fenómeno que no se repetirá hasta dentro de otros 157 años. También desde los municipios más al oeste de Vizcaya se podrá observar, mientras que en Guipúzcoa no llegará a verse por completo.

Elegir el lugar adecuado desde el que asistir a este fenómeno es importante, pero también las medidas de seguridad a adoptar para ser testigos del mismo sin correr riesgos. Así, Virginia García Pena, miembro del grupo de Astronomía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, recuerda la necesidad de utilizar gafas homologadas para eclipses ya que al ver un eclipse solar estás mirando directamente al Sol y si no usas la protección adecuada te puede causar daños muy graves en los ojos.

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Toda la información que se vaya generando durante estos meses previos en torno a la preparación de este evento, que están llevando a cabo de forma conjunta las distintas instituciones vascas, podrá consultarse en una web oficial, impulsada por el departamento vasco de Ciencia, Universidades e Innovación: eklipsea.euskadi.eus

Esta página web ofrecerá información práctica, permitirá consultar la visibilidad del eclipse según la localidad, detallará horarios y fases del fenómeno, e incluirá recomendaciones para disfrutarlo de forma segura. Además, contará con un apartado específico de divulgación, recursos multimedia, enlaces de interés para profundizar en el fenómeno y una agenda de actividades vinculadas al programa divulgativo, que arranca esta misma semana.

Exposición itinerante “El Día de los Dos Atardeceres”

El próximo miércoles 1 de abril, el consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias inaugurará en Zarautz la exposición “El Día de los Dos Atardeceres”, una muestra diseñada para acercar este fenómeno astronómico de forma didáctica y atractiva a todos los públicos.

La exposición se integra en un programa itinerante de actividades divulgativas que se desarrollará en distintos puntos de la CAPV con el objetivo de acercar la ciencia de los eclipses a la ciudadanía. Entre las iniciativas previstas, destaca el acto festivo que tendrá lugar el 20 de junio en Vitoria-Gasteiz. La iniciativa cuenta con la colaboración de más de 20 entidades integradas en Jakindari, la alianza por la cultura científica.