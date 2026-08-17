Redacción Euskadi 17 AGO 2026 - 04:29h.

Los rebaños ya pastan desde julio por algunas de las zonas de montaña de la provincia

El combustible vegetal, origen de los incendios catastróficos: "Un monte descuidado es lo mismo que litros de gasolina"

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Vitoria-GasteizAntaño mucha gente vivía del monte, la leña se recogía, los animales pastaban y evitaban que la maleza se adueñara del terreno. Hoy el monte se ha convertido, para muchos, en un lugar para salir de excursión los fines de semana y poco más. Cuesta encontrar rebaños. Hasta ahora, porque en Álava ya hay varios centenares de cabezas de ganado dispersas por algunas zonas naturales de la provincia cuya función es alimentarse de los matorrales y de la hierba seca, para mantener limpio el monte. Y es que las cabras y las ovejas son el arma secreta para combatir los incendios forestales.

“Esto antes no pasaba” es una de las frases que más se repiten en verano cuando se empiezan a escuchar las trágicas noticias de incendios forestales. El cambio climático ha agravado los fuegos que devoran nuestros montes, pero es en la biomasa acumulada por falta de desbroce y limpieza en la que esos voraces incendios encuentran el combustible para arrasar sin límites miles de hectáreas de tierra.

En Euskadi, la mayor parte de la superficie forestal está en Álava, unas 188.000 hectáreas de las que el 80 % corresponde a monte de utilidad pública. No es pues de extrañar, que haya sido en esta provincia vasca donde este verano se ha empezado a probar una nueva fórmula, que en realidad, no es nueva ni tampoco fórmula.

Alimentarse y mantener limpio el monte

Se trata de que, como se ha hecho toda la vida, sean las cabras, las ovejas, las vacas y las yeguas las que desbrocen los montes. Es decir, recuperar los perdidos usos ganaderos extensivos para mantener limpios los montes de arbustos y hierbas secas.

La teoría parece sencilla, estos animales cumplen una función determinante en mantener los cortafuegos naturales, ahora Álava pretende comprobar si en la práctica es también así, determinar qué cantidad de pasto consume cada animal y también, cuantificar el coste que supone que los ganaderos añadan esta nueva función a sus trabajos.

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Una iniciativa enmarcada dentro del trabajo permanente que se desarrolla desde el Servicio de Montes para reducir el riesgo de incendios mediante desbroces, mejora de pistas forestales, apertura de nuevos accesos y ayudas dirigidas a juntas administrativas y propietarios forestales.