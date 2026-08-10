El Centro de Coordinación de Emergencias ha dado por concluida la situación 2 del plan especial frente a incendios

El incendio de Tírig en Castellón, evoluciona de forma "muy favorable" con probabilidad de estabilización en las próximas horas

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El incendio forestal que se inició la tarde del pasado viernes en Tírig, Castellón, ha sido estabilizado a las 16:42 horas de este lunes, tras afectar a unas 800 hectáreas, han informado los bomberos del Consorcio Provincial. Por ello, la dirección del Cecopi del incendio forestal, ha decidido que los vecinos evacuados de la localidad de Catí este pasado domingo por la tarde pueden regresar a sus casas "sin ningún tipo de restricción", informa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

810 hectáreas afectadas, 617 de ellas forestales

Respecto a la superficie afectada, el fuego ha calcinado 810 hectáreas, de las que 617 son forestales, en un perímetro de 22,8 kilómetros. Por municipios, en el de Tirig ha arrasado 404 hectáreas y en el de Catí unas 350 hectáreas tanto forestales como no forestales.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno han destacado el trabajo "coordinado y leal" y "mano a mano incansablemente" entre las instituciones con el "fin fundamental de proteger a la población" y el territorio.

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Valderrama ha señalado asimismo que el trabajo "muy intenso" de los últimos días ha permitido que el incendio haya "mejorado muchísimo" y vaya a situación de estabilizado y de situación uno en el Plan de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana.

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Esta, ha afirmado, "es una gran noticia junto con el regreso de toda la población de Catí que estaba en el polideportivo de Xert", y ha añadido que solo quedan tres personas en la residencia de Morella que, probablemente, regresarán este martes a sus domicilios.

Igualmente ha subrayado el "comportamiento cívico" de la ciudadanía, que "ha prestado todas las facilidades necesarias para que los servicios esenciales pudieran actuar" y han seguido "rigurosamente" las recomendaciones que se han dado.

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"Los profesionales de las emergencias han demostrado una vez más que son unos grandes profesionales que trabajan horas sin descanso en situaciones en muchos casos extremas", ha añadido Bernabé.

La delegada del Gobierno ha informado asimismo de que la UME ha empezado a replegarse a la base de Bétera, desde donde estará en "permanente alerta" para atender "cualquier requerimiento que la Generalitat Valenciana pueda hacer a los medios del Estado en cualquier situación de emergencia".

Prácticamente ningún punto caliente

Por su parte, el director técnico del Puesto de Mando Avanzado (PMA) en el incendio de Tírig y subinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, Antonio Rodrigo, ha destacado: "En principio el incendio está muy bien, no tenemos prácticamente ningún punto caliente y estamos ahora perimetrando el incendio".

Además, ha indicado que se están desescalando los medios del ministerio y están retornando a sus bases para que puedan trabajar en otros incendios.

Rodrigo ha señalado que la población ha retornado al municipio de Catí y se mantendrá todo el perímetro del incendio con personal operativo y las medidas de seguridad en función de la climatología, pues a partir de mitad de tarde se esperan vientos de 89 o 90 kilómetros por hora "y primará la seguridad de los intervinientes".

Eclipse solar

"Estamos viviendo un verano con incendios sucesivos que han arrasado gran parte de nuestro territorio y, por lo tanto, debemos seguir manteniéndonos alerta", ha declarado Bernabé, "vienen días de mucha movilidad y estamos en máximo nivel de incendios forestales", ha recordado con motivo del eclipse solar.

Según la delegada del Gobierno, los desplazamientos en la Comunidad Valenciana "van a ser muy elevados" y ha pedido "la máxima prudencia y que todo el mundo cumpla con todas y cada una de las indicaciones de las autoridades".

Respecto al eclipse solar del miércoles, Valderrama ha mencionado que todos los ciudadanos han recibido este lunes en mensaje SMS a los teléfonos móviles de la Conselleria de Sanidad recordando el uso de gafas homologadas para poder visualizarlo, y ha pedido a la ciudadanía que siga colaborando con la administración.

Tormentas esta tarde

Valderrama también ha asegurado que esta tarde hay riesgo de tormentas en el interior de la Comunidad Valenciana, "tormentas que ya están entrando por el sur", y ante cualquier conato de incendio ha advertido de que se avise al 112 para que los servicios de Emergencias puedan actuar a la mayor brevedad posible.

Por eso, ha dicho, "se van a redimensionar todos los efectivos que están colaborando actualmente adaptándolos a las necesidades del incendio y dándoles un descanso más que merecido por el trabajo excepcional que han estado realizado".