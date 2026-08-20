Maitena Berrueco 20 AGO 2026 - 04:30h.

La fecha del tradicional encendido será el 28 de noviembre y ofrecerá una programación con más de 150 actos

Empieza la Navidad en Vigo en pleno verano: 12 millones de luces y más de 7.000 adornos comienzan a colocarse por la ciudad

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San SebastiánSi el paso del tiempo no fuera ya de por si inexorable, nos empeñamos en vivir demasiado deprisa. Así, recién engullidas las uvas en nochevieja se impone la urgencia de arrancar con premura la 'operación bikini', porque el verano está a la vuelta de la esquina, aunque falte medio año; en julio, los que sueñan con el Gordo de Navidad ya pueden empezar a comprar décimos; los polvorones y los turrones, dulces típicos navideños, lucen sus envoltorios relucientes ya en pleno otoño y así, hacer caso a Horacio y su sabio 'carpe diem', es decir, vivir el ahora, resulta de todo punto, imposible. En esta carrera por vivir deprisa, la localidad guipuzcoana de Irun ha batido récords.

En pleno mes de agosto, con sus vecinos aún en chanclas y tratando de sobrellevar de la mejor manera posible el calor, al ayuntamiento guipuzcoano se le ha ocurrido anunciar la fecha del encendido navideño y adelantar su calendario de citas festivas para diciembre. Tal vez con intención se sumarse así a la carrera navideña que desde hace tiempo disputan otras localidades y que sin duda, lidera sin rival Vigo o porque, han pensado que hablar de navidad puede servir de refugio climático ante tanta ola de calor. Lo cierto, es que propios y extraños, se han sorprendido de tanta premura.

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La fecha para dar la bienvenida a la Navidad de 2026 en Irun será el sábado 28 de noviembre, es decir, faltan aun 101 días para el tradicional encendido del alumbrado navideño, que marcará el inicio de una programación que se prolongará hasta el 6 de enero. Al igual que el año pasado, la edición de este año arrancará unos días antes en Irun con un espectáculo especial que da la bienvenida a la Navidad en la ciudad, siendo el pistoletazo de salida de un amplio programa de cerca de 150 citas.

101 días antes

“La Navidad se ha convertido en uno de los momentos del año en los que más vida hay en las calles de Irun. El encendido reúne cada año a muchísimas personas y abre varias semanas de actividad cultural, familiar y comercial en toda la ciudad. Queremos que ese ambiente empiece ya el último fin de semana de noviembre y tenga un recorrido amplio durante toda la campaña”, anunciaba la alcalde de Irun, Cristina Laborda.

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Hacer la ciudad atractiva a vecinos y visitantes para que paseen por sus calles y consuman en locales de hostelería y comercios es el objetivo de ampliar la campaña navideña: “Eso significa también más oportunidades para nuestro comercio y nuestra hostelería. Cuantos más días tengamos una ciudad atractiva, con actividad y con gente en las calles, más posibilidades damos también a nuestros establecimientos para mostrar su oferta y beneficiarse de uno de los periodos más importantes del año", recalca.

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Como en cualquier buena estrategia publicitaria, el Ayuntamiento de Irun anuncia con muchísima antelación la navidad pero se guarda un as en la manga, los detalles del encendido y del resto de la oferta, que irá desvelando, a medida que se acerque la fecha.