Este año el sorteo extraordinario de Navidad celebra 214 años de historia

El sorteo contará con dos novedades: todas las bolas del bombo han sido renovadas y se han aumentado el número de series

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Los décimos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ya están disponibles en todos los puntos de venta del país, y para promocionarlos este año Loterías ha echado mano de la solidaridad y el espíritu de compartir a través de una pregunta: '¿Y tú qué harías con todo esto?'. El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, ha dado un año más este jueves el pistoletazo de salida al sorteo "que es parte de la Navidad" y a su campaña de verano, que es toda una tradición para los españoles y buena parte de los extranjeros que pasan las vacaciones en el país.

En este periodo estival se vende el 10 % de los décimos, de ahí la importancia de esta campaña, que sigue el famoso slogan '¿Y si cae aquí?' y que ha sido creada por la agencia Proximitiy Madrid, autora de los últimos dos anuncios de la lotería de Navidad, con un presupuesto de 373.000 euros, 8.000 euros más que el año pasado.

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Los décimos de la Lotería Navidad, a la venta en toda España

"Este año el sorteo extraordinario de Navidad celebra 214 años de historia y lo hace contando con el respaldo y el cariño de toda la ciudadanía española, porque esa ciudadanía es la que mantiene realmente viva la tradición", ha señalado Huerta en el acto de presentación. La campaña está confeccionada por dos spots televisivos, que han sido rodados en la isla de Palma de Mallorca, el primero de ellos en el mercado de Santa Catalina y el segundo en el municipio de Santanyí.

Los protagonistas de ambos spots se preguntan lo mismo: "¿Y tú qué harías con todo esto?". La mujer del mercado de Santa Catalina compartiría ese dinero con el hijo del dueño del bar de su infancia que tuvo que cerrar, mientras el hombre en Santanyí no lo usaría para cambiar el entorno natural en el que siempre ha querido vivir, sino que se centraría en conservarlo sin inversión económica.

Aunque las respuestas sean completamente diferentes entre ambos protagonistas, el mensaje continúa siendo el mismo: "Los mejores sueños son los que se comparten", sean con otros, o con la propia naturaleza que rodea a la sociedad.

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"Compartir es uno de los valores que tiene la lotería. La sociedad española es solidaria, es una sociedad generosa y que cuando tenemos una catástrofe nos unimos", ha expuesto Huerta. Hay otras situaciones que han querido trasladar exclusivamente a los spots de radio relacionados con escenas que nos recuerdan al verano: estar en la playa, la montaña, el pueblo, las fiestas, las orquestas, preparar la maleta con ilusión y capturar todos esos momentos con fotografías, con el mismo mensaje de "en verano es tiempo de soñar".

Las cuentas del sorteo

El sorteo de este año contará con dos novedades. En primer lugar, todas las bolas del bombo han sido renovadas, tanto de los premios como de los números. Por otro lado, se han aumentado el número de series repartidas, que serán 205 series frente a las 198 del año anterior. Así pues, se repartirán un total de 205 millones de décimos, superando por primera vez el número de los 200 millones de décimos.

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El montante final ascenderá a 4.100 millones de euros, de los que se repartirá un 70 % en premios, por tanto 2.870 millones. Las cifras de los principales premios se repiten un año más:

El Gordo: 4.000.000 euros a la serie

Segundo Premio: 1.250.000 euros a la serie

Tercer Premio: 500.000 euros a la serie

2 Cuartos Premios: 200.000 euros a la serie

8 Quintos Premios: 60.000 euros a la serie

1794 Premios, la pedrea:1.000 euros a la serie

Pero si se lían con el importe del premio y prefieren hablar de décimos, estos son:

El Gordo: 400.000 euros por décimo.

Segundo Premio: 125.000 euros por décimo.

Tercer Premio: 50.000 euros por décimo.

Cuarto Premio: 20.000 euros por décimo.

Quinto Premio: 6.000 euros por décimo.

Pedrea y reintegros: 100 euros por décimo.

Este año el décimo está ilustrado con la tabla central del tríptico ‘La Anunciación, la Natividad y la Presentación en el Templo’, obra del Maestro de las Medias Figuras y que pertenece al catálogo del Museo del Prado -lo cual ya es tradición en el sorteo-; una pintura de escuela flamenca pintada al óleo que destaca por sus tonos ocres y rojizos.