Enrique Obrero 12 JUL 2026 - 17:08h.

Los turistas extranjeros que llegan a la capital se sorprender al ver cómo los españoles hacen cola delante de Doña Manolita

Los décimos de la Lotería Navidad ya están a la venta en toda España: las dos novedades que trae el sorteo este 2026

Compartir







Muchos ya se encuentran haciendo cola en los alrededores de Doña Manolita para comprar la lotería de Navidad. Todos sueñan con ese bote que podría usar para tapar agujeros en casa, darse algún capricho e incluso dejar de trabajar. Los turistas extranjeros que llegan a la capital se sorprender al ver cómo la gente espera con este calor para entrar en la administración.

En las colas se viven muchos nervios y emoción. "Mucha gente viene en verano porque quiere coger la lotería y repartirla entre la familia", explica Bosco Castillejo, de la administración de Doña Manolita.

PUEDE INTERESARTE Una mujer admite que le robó los 300.000 euros del premio de Lotería a su madre para evitar compartirlo con sus hermanos

La Chulapa, la administración que ha repartido siete Gordos en los últimos tres años

Las compras de la lotería se adelantan y los españoles empiezan a sacar todos sus amuletos y supersticiones para coger el número perfecto que les haga disfrutar en las fiestas de Navidad. Todos van en busca de la fortuna, ya sea en Doña Manolita o en la administración La Chulapa de Moncloa.

Allí se encuentra el trono. "Nadie da más gordos. He dado siete en los últimos tres años y 25 premios de Lotería Nacional", asegura Joaquín Monroy, de la administración La Chulapa. Y todos los que ya han sido afortunados con la suerte el año pasado, este 2026 se sienten como reyes. Ahora, solo falta invocar un poco más de fortuna para acabar el año con un buen sabor de boca.